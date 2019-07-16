Армія США почне тестувати бойових роботів
Вже в наступному році армія США почне випробування бойових роботів Robotic Combat Vehicle (RCV). Тестування пройде у кілька етапів.
Як інформує The Verge, планують провести демонстрацію технологій, які в подальшому можуть бути впроваджені на роботизованих платформах, які використовуються солдатами.
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Деталі. Роботи RCV побудовані на базі платформи бронетранспортера M113. Ними будуть керувати солдати-оператори, які перебувають в машині Mission Enabler Technologies-Demonstrator (MET-D). При цьому MET-D будуть оснащені камерами, а управляти її роботою члени екіпажу зможуть за допомогою сенсорних панелей.
Перший етап випробувань почнеться в березні наступного року. Тоді планують протестувати два транспортних засоби MET-D і чотири роботизовані платформи RCV.
Наступні етапи випробувань будуть більш масштабними. У травні піхотний підрозділ буде випробовувати RCV в Європі, а в кінці 2021 року планується провести ще одне випробування, на якому будуть представлені шість MET-D і чотири M113 RCV, а також чотири легких і середніх RCV, щоб провести маневри на рівні роти.
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