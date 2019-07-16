Армія США почне тестувати бойових роботів

471 Читать новость на русском
Кадр з фільму "Термінатор"
Кадр з фільму "Термінатор"

Вже в наступному році армія США почне випробування бойових роботів Robotic Combat Vehicle (RCV). Тестування пройде у кілька етапів.

Як інформує The Verge, планують провести демонстрацію технологій, які в подальшому можуть бути впроваджені на роботизованих платформах, які використовуються солдатами.

Дивіться також:  Інженери зіграли в пінг-понг робопсом: кумедне відео

Деталі. Роботи RCV побудовані на базі платформи бронетранспортера M113. Ними будуть керувати солдати-оператори, які перебувають в машині Mission Enabler Technologies-Demonstrator (MET-D). При цьому MET-D будуть оснащені камерами, а управляти її роботою члени екіпажу зможуть за допомогою сенсорних панелей.

Перший етап випробувань почнеться в березні наступного року. Тоді планують протестувати два транспортних засоби MET-D і чотири роботизовані платформи RCV.

Наступні етапи випробувань будуть більш масштабними. У травні піхотний підрозділ буде випробовувати RCV в Європі, а в кінці 2021 року планується провести ще одне випробування, на якому будуть представлені шість MET-D і чотири M113 RCV, а також чотири легких і середніх RCV, щоб провести маневри на рівні роти.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Радбез ООН обговорив ініційоване Росією питання закону про мову в Україні: деталі
сьогодні
12183
Теги: Техно Новини Техно Новини США робототехніка Штучний інтелект
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
15 липня 09:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 1785
Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
14 липня 22:04 Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
1557
Cмартфон Huawei P smart Z представили в Україні: перший смартфон компанії з висувною камерою
10 липня 13:44 Cмартфон Huawei P smart Z представили в Україні: перший смартфон компанії з висувною камерою
1478
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
9 липня 12:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 5834
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
9 липня 09:30 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
14781
Новини
Більше новин
Залиште відгук