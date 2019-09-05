ASUS представила ігрові ноутбуки Zephyrus S GX701: частота оновлення 300 Гц та інші особливості

Компанія ASUS представила свій перший ноутбук із 300-герцевим дисплеєм. Новинка отримала назву ROG Zephyrus S GX701 та може похизуватися дисплеєм з частотою оновлення 300 Гц, часом відгуку 3 мс (від сірого до сірого) і 100% охопленням палітри sRGB.

Основні характеристики. "Начинка" лептопа ASUS ROG Zephyrus S GX701 включає процесор Intel Core i7-9750H (6 ядер / 12 потоків, 2,6 / 4,5 ГГц), до 32 ГБ оперативної пам'яті DDR4-2666, графічний прискорювач NVIDIA GeForce RTX 2080 і пару NVMe-накопичувачів.

Читайте також: ASUS ProArt StudioBook One: характеристики та фото "космічного" ноутбука

Можна очікувати, що новинка також зможе похизуватися підтримкою технології NVIDIA G-Sync.



ASUS ROG Zephyrus S GX70 отримав неймовірний дисплей

Ціна. Про рекомендовану ціну пристрою ніякої інформації поки не надійшло.



ASUS ROG Zephyrus S GX70 надійде у продаж в жовтні 2019 року

Інші новинки та дата їх виходу. Крім того, інженери ASUS наразф працюють над оновленими версіями ROG Zephyrus S GX502 та Strix Scar III. Вони отримають 15/17-дюймові дисплеї з частотою оновлення 300 Гц і, як очікується, дебютують на початку наступного року.

Цілком можливо, що їх презентацію ASUS проведе на січневій виставці CES 2020.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно