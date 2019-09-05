ASUS представила ігрові ноутбуки Zephyrus S GX701: частота оновлення 300 Гц та інші особливості

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ASUS ROG Zephyrus S GX701: фото та характеристики
ASUS ROG Zephyrus S GX701: фото та характеристики / AnandTech

Компанія ASUS представила свій перший ноутбук із 300-герцевим дисплеєм. Новинка отримала назву ROG Zephyrus S GX701 та може похизуватися дисплеєм з частотою оновлення 300 Гц, часом відгуку 3 мс (від сірого до сірого) і 100% охопленням палітри sRGB.

Основні характеристики. "Начинка" лептопа ASUS ROG Zephyrus S GX701 включає процесор Intel Core i7-9750H (6 ядер / 12 потоків, 2,6 / 4,5 ГГц), до 32 ГБ оперативної пам'яті DDR4-2666, графічний прискорювач NVIDIA GeForce RTX 2080 і пару NVMe-накопичувачів.

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Можна очікувати, що новинка також зможе похизуватися підтримкою технології NVIDIA G-Sync.

ASUS Zephyrus S GX70
ASUS ROG Zephyrus S GX70 отримав неймовірний дисплей

Ціна. Про рекомендовану ціну пристрою ніякої інформації поки не надійшло.

ASUS Zephyrus S GX70
ASUS ROG Zephyrus S GX70 надійде у продаж в жовтні 2019 року

Інші новинки та дата їх виходу. Крім того, інженери ASUS наразф працюють над оновленими версіями ROG Zephyrus S GX502 та Strix Scar III. Вони отримають 15/17-дюймові дисплеї з частотою оновлення 300 Гц і, як очікується, дебютують на початку наступного року.

Цілком можливо, що їх презентацію ASUS проведе на січневій виставці CES 2020.

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Теги: Техно Ґаджети ноутбук Ігри Asus
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