Автори гри Destiny покидають компанію Activision: причини

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Автори гри Destiny покидають компанію Activision
Автори гри Destiny покидають компанію Activision / Фото з вільних джерел

Студія Bungie оголосила про вихід із видавництва Activision. Окрім того, розробник гри Destiny планує забрати всі права на шутер із собою.

Про це повідомляє Kotaku.

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Такий розвиток подій зовсім не дивує. Напруга між цими двома компаніями відчувала протягом кількох останніх років, причому скандальні чутки з'являлися навіть до виходу першої Destiny.

Bungie розповіла про цю відмінну новину співробітникам, які вже втомилися мати справу з Activision, під час наради.

Ми насолоджувалися успішним восьмирічним партнерством і хотіли б подякувати Activision за співпрацю в створенні Destiny. Забігаючи вперед, ми раді оголосити про плани Activision передати права на Destiny. З нашим чудовим співтовариством Destiny ми готові видавати гру самостійно, в той час як Activision приділить більше уваги власній інтелектуальній власності,
– підкреслили співробітники Bungie у власному блозі.

Відзначимо, перша Destiny вийшла у вересні 2014 року і отримала кілька розширень. Destiny 2 вийшла трьома роками пізніше. Останнє розширення для неї, Forsaken, добре зустріли критики, але воно не виправдало очікувань Activision з продажу.

Трейлер гри Destiny 2 – дивіться відео

"З Forsaken ми вчилися, слухали і покладалися на те, що, на нашу думку, гравці хочуть від Destiny. Будьте впевнені, що це ще на все. Ми продовжимо реалізацію існуючих планів Destiny, і з нетерпінням чекаємо можливості випустити більше сезонних подій в найближчі місяці, а також здивувати наше співтовариство деякими хвилюючими анонсами про те, що лежить за межами", – підсумували в Bungie.

Що таке Destiny? Це відеогра в жанрі науково-фантастичного онлайн-шутера, яку розробляє американська компанія Bungie. Першу частину Destiny представили 17 лютого 2013 року на платформах PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One. Друга частина Destiny побачила світ через три роки після першої частини. Гру представили на PlayStation 4, Xbox One та PC.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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