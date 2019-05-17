Бездротові навушники Honor FlyPods Lite офіційно представили в Україні: ціна

У Києві відбулась презентація нових бездротових навушників бренду Honor, що отримали назву FlyPods Lite. Одразу ж 17 травня новинка надійде у продаж.

Характеристики

Кожен навушник обладнаний двома мікрофонами для кращого шумозаглушення. Вони мають вбудований сенсор G-Sensor, що дає змогу керувати FlyPods Lite за допомогою подвійного тапу. Розділення звукових каналів лівого і правого навушників забезпечує точне передання стереоефектів і створює відчуття повного занурення у звук.

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Вони сертифіковані стандартом захисту від вологи IP54, тобто їх можна носити під час дощу або займатись спортом.

Новинка може працювати з операційними системами Android та IOS. Одного заряду навушників вистачить для 12 годин роботи. При цьому у чохлі навушники заряджаються на годину з 15 хв перебування.

FlyPods Lite мають шумозаглушення

FlyPods Lite підтримують роботу з голосовим асистентом — його активувати можна за допомогою подвійного тапу на лівому навушнику.

Ціна

Нові навушники вже можна придбати в магазинах українських ритейлерів ("Алло", Comfy, Eldorado, MOYO, TTT, "Фокстрот" і "Цитрус") у чорному та білому кольорах.

Рекомендована вартість новинки становить 2 799 гривень.

Новинки вже надійшли у продаж

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