Бездротові навушники Honor FlyPods Lite офіційно представили в Україні: ціна

21 Читать новость на русском
Honor FlyPods Lite: ціна в Україні
Honor FlyPods Lite: ціна в Україні / Фото, Прес-служба Honor

У Києві відбулась презентація нових бездротових навушників бренду Honor, що отримали назву FlyPods Lite. Одразу ж 17 травня новинка надійде у продаж.

Характеристики

Кожен навушник обладнаний двома мікрофонами для кращого шумозаглушення. Вони мають вбудований сенсор G-Sensor, що дає змогу керувати FlyPods Lite за допомогою подвійного тапу. Розділення звукових каналів лівого і правого навушників забезпечує точне передання стереоефектів і створює відчуття повного занурення у звук.

Читайте також:  Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 засвітився на свіжих фото

Вони сертифіковані стандартом захисту від вологи IP54, тобто їх можна носити під час дощу або займатись спортом.

Новинка може працювати з операційними системами Android та IOS. Одного заряду навушників вистачить для 12 годин роботи. При цьому у чохлі навушники заряджаються на годину з 15 хв перебування.

FlyPods Lite

FlyPods Lite мають шумозаглушення

FlyPods Lite підтримують роботу з голосовим асистентом — його активувати можна за допомогою подвійного тапу на лівому навушнику.

Ціна

Нові навушники вже можна придбати в магазинах українських ритейлерів ("Алло", Comfy, Eldorado, MOYO, TTT, "Фокстрот" і "Цитрус") у чорному та білому кольорах.

Рекомендована вартість новинки становить 2 799 гривень.

FlyPods Lite

Новинки вже надійшли у продаж

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Коломойський розповів, чому приїхав в Україну та що робитиме далі
сьогодні
4878
Теги: Техно Новини Техно Huawei Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
сьогодні 20:05 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
3807
OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
14 травня 21:06 OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
1744
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
14 травня 20:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 2553
Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
13 травня 08:45 Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
828
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
12 травня 18:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська 1861
Новини
Більше новин
Залиште відгук