Бомбардування Марсу дасть позитивний ефект, – експерт назвав причини такої ідеї Маска

Винахідник і бізнесмен Ілон Маск виступив з ідеєю термоядерного удару по Марсу. Маск вважає справою всього свого життя заселення і освоєння людьми Марсу – нині холодної планети, розташованої між Землею і Юпітером.

Ілон Маск не зійшов з розуму, в його заявах є певний сенс, розповідає політичний оглядач та автор відеоблогу "Безумый мир" Іван Яковина.

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Чому Маск хоче підірвати Марс?

"Очікується, що після атомного бомбардування щільність атмосфери стане приблизно такою, як в горах на земному високогір'ї. Завдяки цьому можна буде виходити на вулицю без скафандра, в звичайному одязі, не побоюючись, що тебе розірве на шматки", – сказав Яковина.

Експерт запевнив, що також це вирішить проблему з температурою, адже на Марсі дуже холодно.

Коли атмосфера Марса стане щільною, там відразу ж потепліє на пару десятків градусів, а перепади в температурі будуть не настільки величезними. Крім того, вчені сподіваються, що на Марсі, як і на Землі, вуглекислий газ викличе парниковий ефект, і атмосфера почне накопичувати тепло,

– відповів Яковина.

Він додав, що, простіше кажучи, вони сподіваються запустити всесвітнє потепління на Марсі.

Бомбардування Марсу дасть два побічних позитивних ефекти

"Перший – люди позбудуться значної частини своєї атомної зброї. Таким чином, Земля стане трохи безпечнішою", – наголосив Яковина.

За словами оглядача, другий плюс – це колосальне, просто епічне видовище.

Ви тільки уявіть собі, як грандіозно виглядатиме масована термоядерне бомбардування сусідньої планети. З цим, я думаю, ніщо не зрівняється. Це буде найяскравішою маніфестацією людського генія і його здатності змінювати всесвіт під себе,

– заявив Яковина.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 20 серпня 2019 року:

Зазначимо, що сам Ілом Маск розтлумачив свою ідею так: вибухи термоядерних бомб над полюсами планети можуть утворити "мініатюрні Сонця". Світила, у свою чергу, мають розтопити льодовики на полюсах, а завдяки випаровуванню може утворитись вуглекислий газ, який створить парниковий ефект.

Nuke Mars! — Elon Musk (@elonmusk) 16 августа 2019 г.

Що відомо про Марс?Це четверта планета Сонячної системи, яку ще називають "червоною планетою" через колір поверхні. Це планета земного типу з розрідженою атмосферою. На Марсі є метеоритні кратери, як на Місяці, та вулкани, долини і пустелі, як на Землі. Крім того, період обертання Марса і сезонні цикли також подібні до земних.



Однак, через істотну віддаленість від Сонця Марс отримує на 57 % менше енергії, ніж Земля. Середньорічна температура там мінус 60 градусів. Тож в теорії, якщо люди таки потраплять на Марс, то будуть отримувати дуже велику дозу радіації, що з часом призведе до серйозних проблем із здоров’ям та навіть до смерті.

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