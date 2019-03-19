Capcom відзвітувала про нові успіхи гри Resident Evil 2 Remake

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Resident Evil 2 Remake
Resident Evil 2 Remake / Фото з вільних джерел

Перевидання гри Resident Evil (1998) із поліпшеною графікою та старим підходом до ігрового процесу виявилося значно успішнішим, ніж остання частина гри – Resident Evil 7. Всього за місяць Resident Evil 2 Remake перевершила продажі гри, яку випустили ще в 2017 році.

Успіхи ремейку. В кінці лютого Capcom відзвітувала про продажі 3 мільйонів копій гри Resident Evil 2 Remake для всіх платформ, повідомляє PCGamesN. Найцікавіше, що ПК-версія була розпродана тиражем понад мільйон на майданчику цифрової дистрибуції Steam і через інших рітейлерів, який продавав ключі Steam для гри.

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Для порівняння, остання новинка серії, Resident Evil 7, що вийшла в 2017 році, до цих пір не подолала рубіж в мільйон власників в Steam. Тобто, перевидання Resident Evil 2 значно перевершило її. При цьому ремейк вийшов тільки 25 січня 2019 року.

Що відомо про Resident Evil 2? Гра представлена в жанрі survival horror і стала ремейком культової гри 1998 року із такою ж назвою. Гра вийшла на PlayStation 4, Xbox One та PC.

Трейлер гри Resident Evil 2 – дивіться відео

Сюжет. Дія гри розгортається через два місяці після подій першої частини хорора – Resident Evil. Місцем дії виступає американське містечко Раккун-сіті, жителі якого перетворилися на зомбі під впливом біологічної зброї під назвою T-вірус, створеного фармацевтичною компанією Umbrella.

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Теги: Техно Ігри Новини Техно
Джерело: 24 Канал
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