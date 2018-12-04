Чехія звинуватила російські спецслужби в кібератаках на МЗС і Міноборони

Найпотужніша кібератака на інформаційні системи Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони і армії Чехії тривала майже рік. В країні звинувачують у цій масштабній атаці російських хакерів.

Про це заявляють у Службі інформації і безпеки Чехії.

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Хакерам вдалося скопіювати переписку зі 150 електронних мейлів співробітників відомства МЗС.

Другою мішенню стало Міноборони. Там російські зловмисники підмінили мережеву адресу Міністерства оборони і армії Чехії та розмістили за цією адресою вірус. Російська влада ж поки не коментує доповідь.

Нагадаємо, нещодавно хакери намагалися отримати доступ до сайту Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб України. У межах атак невідомі поширювали спам-контент шляхом модифікації сторінок. Причетними до кібернападу також вважають російські спецслужби.