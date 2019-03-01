Чому Xiaomi не показала свій гнучкий смартфон на MWC 2019: пояснення компанії

Компанія Xiaomi продемонструвала прототип гнучкого смартфона ще в січні, проте офіційно новинку так і не представили. Прес-секретар та менеджер з продуктів Xiaomi Донован Сун пояснив, чому революційний смартфон так і не представили на виставці.

Як повідомляє 4PDA, Сун зауважив, що стосується конкретного періоду випуску, то компанія повинна почекати, поки смартфон стане більш готовим. Проте представник Xiaomi запевнив, що компанія тестує безліч складних концепцій.

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Я думаю, що прагнення бути в авангарді технологій є частиною нашої філософії,

– додав Донован Сун.

За його словами, опубліковане президентом відео показало, що Xiaomi тестує нові форм-фактори. Донован Сун запевняє, що компанії вдалося досягти помітного прогресу в даному напрямку, тому вони і вирішили поділитися своїми досягненнями у вигляді такої демонстрації.

Демонстрація складного смартфона Xiaomi – дивіться відео

Іншими словами, складаний смартфон Xiaomi ще не готовий до виходу на ринок. Проте свої варіанти гнучких ґаджетів вже представили Samsung, Huawei та Oppo.

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