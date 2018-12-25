Cкандал навколо Facebook: компанія відкрила доступ до особистого листування користувачів
Соцмережа стрімко втрачає довіру користувачів через постійні витоків особистих даних, деякі з яких дуже нагадують торгівлю конфіденційною інформацією. Facebook вже вкотре опинився в центрі гучного скандалу.
Про це повідомило видання The New York Times.
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Зазначається, що великі компанії, такі, як як Netflix, Spotify, Royal Bank of Canada, Apple і Microsoft купували у Facebook інформацію про користувачів і платили за можливість налаштовувати для них таргетовану рекламу, орієнтовану на індивідуальні інтереси кожного.
Аж раптом виявилося, що разом з цими можливостями Facebook також відкрив компаніям можливість читати, надсилати і видаляти особисту переписку користувачів.
У самих компаніях розширеному доступу дуже здивувалися, і стверджують, що не користувалися цією функцією. Зокрема, в Apple заявили, що навіть не здогадувалися про такі можливості.
Віце-президент Facebook з питань співробітництва Іме Арчібонг запевняє, що відкритий доступ був експериментальним і не надавався без згоди самих користувачів. При цьому Арчібонг не сказав прямо, які компанії могли читати і видаляти особисту переписку.
Критики політики Facebook впевнені, що користувачі, які натиснули на кнопку "погодитися з умовами", просто цих умов не читали і не усвідомлювали, чим може обернутися їх рішення.