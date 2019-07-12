Дата-центр Amazon в Україні: у компанії пролили світло на чутки

Нещодавно в українських ЗМІ з’явилась інформація про те, що в Енергодарі Запорізької області американський гігант Amazon нібито будує свій дата-центр. При цьому в люксембурзькому прес-офісі Amazon цю інформацію спростували.

PR-менеджер Amazon на запит видання Liga.Tech відповів, що до будівництва в Енергодарі точно не причетні Amazon або Amazon Web Services.

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Звідки з’явились чутки. Вперше про це написало місцеве видання "Рост-інфо". Журналісти з посиланням на слова глави міста Павла Музики повідомили, що з жовтня стартує будівництво "індустріального парку для обробки даних". Інвестором будівництва є компанія Dinaline Constructions, яка нібито представляє в проекті компанію Amazon.

Згідно із проектом, у 18 будинках парку будуть розташовуватися дата-центр, адмінбудівлі, агрокомплекс і вертолітний майданчик. Інвестиції в проект складуть 11,2 мільярдів гривень.

Цікаво, що на початку липня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що українська команда зацікавлена привести Amazon до України. Адже на нашому ринку є попит. Однак, проблема полягає із доставкою.

Саме тому Омелян провів зустріч із керівництвом Поштової Служби Сполучених Штатів, де й обговорив це питання. Та жодного рішення не було прийнято. Американська сторона пообіцяла обдумати це питання.

Що таке Amazon? Це найбільша за обігом компанія, що продає товари та послуги через інтернет. У 2018 році корпорацію назвали найбагатшим брендом у світі.



Amazon має окремі сайти для роздрібної торгівлі у США, Великій Британії, Ірландії, Франції, Канаді, Німеччині, Італії, Іспанії, Нідерландах, Австралії, Бразилії, Японії, Китаї, Індії та Мексиці. У 2018 року бренд Amazon.com став найдорожчим у світі і оцінювався у 150 мільярда доларів.