Детальні фото та характеристики смартфонів Huawei P30 та P30 Pro "злили" в мережу

Виробники чохлів розсекретили дизайн ще неанонсованих смартфонів Huawei P30 та P30 Pro. На рендерах добре видно головні особливості смартфонів – безрамкові дисплеї із краплевидним вирізом та основні камери.

Компанія Spigen підтвердила чутки, які вже раніше ширилися щодо новиниок. Зокрема, камера Huawei P30 та P30 Pro має вертикальну організацію. У старшої моделі праворуч від камери розташовані спалах і лазерний автофокус.

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Характеристики. Згідно з більш ранніми витокам, Huawei P30 і P30 Pro обладнають OLED-дисплеями з краплевидними вирізами і збільшеною діагоналлю – 6,1 і 6,5 дюйма відповідно. Обидва смартфони отримають інтегрований в екран сканер відбитків пальців.



Смартфон Huawei P30 отримає потрійну основну камеру

Основна камера Huawei P30 отримає потрійний модуль з основним сенсором Sony IMX600. Huawei P30 Pro обладнають чотирма основними модулями, включаючи "перископний" модуль для підвищеного зуму та 38-мегапіксельний сенсор Sony IMX607.



Huawei P30 Pro матиме цікаве розміщення камер

Апаратною основою новинок стане флагманський процесор Kirin 980, 8 ГБ оперативної пам'яті у Huawei P30 та 12 ГБ оперативної пам’яті у Huawei P30 Pro. Замість використання 40-ватної зарядки, серія P30 буде обмежена зарядкою 22,5 Вт.

Також смартфони не отримають 3,5-міліметровий роз'єм для навушників. Смартфони будуть працювати під управлінням операційної системи Android 9 Pie з фірмовою оболонкою EMUI 9.1.



Huawei P30 та Huawei P30 Pro паредставлять у березні

Дата презентації. За непідтвердженою інформацією китайська компанія представить свої флагмани Huawei P30 і P30 Pro вже 28 березня 2019 року.

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