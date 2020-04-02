Девайси, що допоможуть стежити за здоров'ям під час пандемії COVID-19
Коронавірус вніс істотні корективи у наше життя. Замість того, щоб шукати новий девайс для зйомки чи спорту, зараз у нас у пріоритеті засоби, що допомагають захиститися від ураження COVID-19. Техно 24 підібрав для вас 5 корисних девайсів, що допоможуть захиститися або оперативно діагностувати вірус.
Термометр Xiaomi YoupinTONZE DT-101A
Загалом, ця річ має бути у вашій аптечці завжди. А в період пандемії він стає необхідним, адже саме висока температура – один з перших симптомів коронавірусу. Якщо ви досі не придбали електронний термометр – радимо звернути увагу на цю модель.
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Ця модель – дуже проста в користуванні. Його потрібно розмістити в роті або під пахвою. Через хвилину зі звуковим сигналом отримуєте результат на дисплеї. Задня частина легко знімається (батарея розташована саме там).
Ціна Xiaomi YoupinTONZE DT-101A: 365 гривень.
Xiaomi YoupinTONZE DT-101A – потрібна річ у вашій аптечці / banggood.com
Інтелектуальний зволожувач та очисник повітря Xiaomi Mijia SCK0A45
Ще одна корисна річ, яка знизить ймовірність зараження коронавірусом, та, з рештою, будь-яким вірусом. Нам добре відомо, що достатньо зволожене повітря корисне для імунітету, адже створює сприятливий для людини мікроклімат. А цей девайс ще й може очищати повітря.
Пристрій відрізняється низьким рівнем шуму (≤38 дБ), тож він не заважатиме роботі або сну.
Вода розпорошується у вигляді дуже дрібних частинок - з витратою 300 мл/год. Ємність із водою може помістити 4.5 л рідини, яка за допомогою спеціальної системи дезінфекції UV-C очищується від бактерій
Варто звернути увагу на дизайн. Цей зволожувач вдало доповнить будь-який інтер'єр.
Ціна Xiaomi Mijia SCK0A45 – 2 676 гривень.
Пульсометр BOXYM oFit-2 Finger-Clamp
Падіння рівня кисню в крові теж може свідчити про проблеми зі здоров'ям. Якщо говорити про симптоми коронавірусу, то коли людина відчуває нестачу повітря, а пульсометр показує значення нижче 92, то це може свідчити про ураження вірусом.
BOXYM oFit-2 Finger-Clamp теж допоможе діагностувати коронавірус / banggood.com
BOXYM oFit-2 Finger-Clamp має подвійний OLED-дисплей, що допомагає користувачеві отримати чіткіші показники. Цей пульсометр може визначити SpO2 (рівень насичення крові киснем) і PR (частоту пульсу).
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При реєстрації пульсу пристрій буде видавати звук, який вказує частоту пульсу. Якщо апарат виявив частоту пульсу і SpO2 з відхиленням, то він попередить про це свого власника.
Ціна BOXYM oFit-2 Finger-Clamp – 513 гривень.
Захисна маска Anti-foaming Splash Proof Shield A
З 1 квітня всіх українців зобов'язали носити захисні маски. Вони можуть закривати рот та ніс. Але при цьому очі залишаються уразливими. Однак, коронавірусом можна заразитись і через слизову очей. Тож про їхній захист теж варто подбати.
Маска забезпечить надійніший захист / banggood.com
У нагоді стане маска Anti-foaming Splash Proof Shield A. Вона прозора і може захистити від потрапляння дрібних частин слини. Маска покриває все обличчя.
Вона має регульовану еластичну застібку, тож може підійти навіть для дитини. Саму маску легко очищати - достатньо просто протерти її спиртом чи антисептиком.
Ціна маски – 83 гривні.
Розумна лампа для стерилізації Xiaomi Youpin
Ця лампа використовує ультрафіолетове світло, щоб дезінфікувати приміщення. Пристрій має 2 ультрафіолетові рубки, які генерують потужне ультрафіолетове світло. Також тут є генератор озону, що передбачає потужність 38 Вт.
Лампа здатна вбити 99,9% бактерій / banggood.com
Як запевняє розробник, лампа може вбити 99,9% усіх мікробів. Лампа може очистити приміщення розміром 10 м2 за 25 хвилин. А на кімнату розміром 20 м2 пристрій витрачає пів години. А от на приміщення у 40 м2 пристрій витратить годину роботи.
При цьому ультрафіолет та озон працюють настільки потужно, що виробник рекомендує людям виходити на той час з приміщення, щоб не отримати опіки.
Ціна лампи – 1 400 гривень.
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