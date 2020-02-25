Для чого смартфонам штучний інтелект: пояснення експертів
Штучний інтелект навчається та розвивається дуже швидкими темпами. Те, що кілька років тому здавалося фантастикою, тепер звичайні речі. В перспективності нейромереж переконані й фахівці з компанії Samsung – вони розповіли для чого штучний інтелект потрібен смартфонам та ґаджетам.
Для чого потрібен ШІ
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Центр штучного інтелекту Samsung в Торонто спеціалізується на розробці технологій візуального розуміння.
Колишній завідувач кафедри комп'ютерних наук Свен Дікінсон вважає, що смартфон повинен бути інтуїтивно зрозумілий і доступний кожній людині. З цією метою вдосконалюється система взаємодії між людиною і вбудованим штучним інтелектом.
Наразі розробники покладаються на камери і діалог з користувачем. В майбутньому це буде відбуватися за допомогою так званого машинного зору. Для цього штучний інтелект повинен бачити і розуміти світ точно так само, як і звичайна людина.
Користувач не повинен читати інструкцію, щоб з'ясувати, які кнопки і в якому порядку він повинен натискати на смартфоні. Швидше, треба показати пристрою, що я (як користувач) хочу, і розповісти йому про це природною мовою, зрозумілою всім в світі, в якому я живу,
– пояснив Свен Дікінсон.
Розвиток екосистеми
Одним з рішень ситуації, що склалася представники Samsung бачать створення концепції "підключеного способу життя".
Фахівці хочуть навчити нейромережу розуміти світ
На думку Свена Дікінсона, у компанії для цього є величезний потенціал у вигляді портфоліо з безлічі ґаджетів, які можна об'єднати в екосистему. Це допоможе нейромережі зрозуміти світ людей за допомогою побудови причинно-наслідкових зв'язків, заснованих на загальних законах цього світу.
Перспективи розвитку нейромережі
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Крім того, Свен Дікінсон вважає, що штучний інтелект не просто повинен давати відповідь на питання, а й вміти пояснити, чому був обраний саме такий сценарій діалогу. Якщо ж у пристроя недостатньо інформації, то нейромережа могла б попросити користувача надати більше даних за допомогою камери, мови й інших способів комунікації.
Така модель має назву "активний діалог" або "активне бачення", і саме вона стане ключем до подальшої побудови взаємин між розумними пристроями і людиною.
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