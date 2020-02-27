Додаток TikTok став популярнішим через коронавірус
Влітку 2018 року компанія ByteDance представила мобільний додаток, який вже через півтора роки став одним із найпопулярніших на планеті. Йдеться про сервіс коротких відео TikTok – йому вдалося посунути навіть месенджер WhatsApp за кількістю завантажень в місяць.
Зростання популярності
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За даними джерела, в січні 2020 року TikTok завантажили з App Store і Google Play 104 мільйони разів – більше, ніж найпопулярніший в світі месенджер. Враховувалися завантаження як оригінального мобільного додатку, так і Douyin – під такою назвою сервіс відомий в Китаї.
Аналітики також відзначають, що завантаження з сторонніх магазинів додатків не враховувалися – в реальності їх число може бути набагато більше.
У порівнянні з січнем 2019 року популярність TikTok в 2020 році зросла на 46%. Найбільшими ринками, де він користується найбільшою популярністю, стали Індія, Бразилія і США.
Сумарна кількість інсталяцій TikTok перевищила 1,82 мільярда і судячи з динаміки в лютому додаток може встановити новий рекорд і навіть обігнати WhatsApp за кількістю користувачів.
Зростання доходу
Глобальний дохід Douyin і Tiktok станом на січень 2020 року оцінюють у 28,6 мільйона доларів. Найбільший прибуток генерують користувачі Китаю (84,5%) і США (10,1%).
Популярність TikTok значно зросла
Причини такої популярності
На думку експертів, зростанню виручки сприяла епідемія коронавірусу в Китаї, оскільки люди змушені проводити більше часу вдома зі смартфонами.
Що важливо знати про коронавірус в Китаї? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США та в низку країн Європи. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія (північні регіони). Там хворобу виявили в 528 людей, а померло від неї 14 хворих. На території України не зафіксовано жодного випадку зараження небезпечним вірусом з Китаю.
Covid‑2019 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 2 810 людей, загалом захворіли 82 544 людини (дані станом на день 27 лютого 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 33 212 людей одужали від коронавірусу.
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