Екіпаж "Союз МС-11" перейшов на МКС

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Новий екіпаж МКС
Новий екіпаж МКС / NASA

Космонавти пілотованого корабля "Союз МС-11" успішно перейшли на борт Міжнародної космічної станції після перевірки герметичності стикування і вирівнювання тиску між кораблем і станцією.

Про це повідомили у офіційному Twitter NASA.

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Люки відкриті, екіпаж перейшов на борт МКС, космонавти почуваються добре,
– зазначили у центрі керування польотами.

"Союз МС-11" пристикувався до МКС в автоматичному режимі після шестигодинного орбітального польоту. На станцію прибули члени тривалої експедиції МКС-58/59 космонавт Роскосмосу Олег Кононенко, астронавти NASA і Канадського космічного агентства Енн Макклейн і Давид Сен-Жак. Їх зустріли Сергій Прокоп'єв (Роскосмос), Серена Ауньйон (NASA) і Александер Герст (Європейське космічне агентство).

Екіпаж буде працювати на орбіті протягом 194 днів. У період свого перебування на МКС він виконає низку робіт та 48 наукових експериментів. Зокрема, екіпажу належить робота з вантажними кораблями "Прогрес МС", завантаження і розстикування комерційного пілотованого корабля SpaceX DM1 у вантажному варіанті, робота з вантажним кораблем Boe-OFT, завантаження і відстикування пілотованого корабля "Союз МС-09" для повернення на Землю екіпажу МКС-56/57 (Прокоп'єв, Ауньйон, Герст), а також проведення бортових фото- і відеозйомок польоту.

Крім того, Кононенко і Прокопьєву після 10 грудня належить вихід у відкритий космос для огляду отвору у пристикованому до МКС пілотованому кораблі "Союз МС-09". 30 серпня на МКС було зафіксовано падіння тиску. Екіпаж станції виявив дірку в обшивці космічного корабля діаметром 2 міліметри, яка, за попередніми даними, була зроблена за допомогою свердла. Увечері того ж дня вона була забита за допомогою декількох шарів епоксидної смоли, і тиск на МКС стабілізувався.

Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і "Роcкосмосом". Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

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Теги: Техно Космос NASA МКС
Джерело: 24 Канал
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