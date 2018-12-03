Екіпаж "Союз МС-11" перейшов на МКС

Космонавти пілотованого корабля "Союз МС-11" успішно перейшли на борт Міжнародної космічної станції після перевірки герметичності стикування і вирівнювання тиску між кораблем і станцією.

Про це повідомили у офіційному Twitter NASA.

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Люки відкриті, екіпаж перейшов на борт МКС, космонавти почуваються добре,

– зазначили у центрі керування польотами.

"Союз МС-11" пристикувався до МКС в автоматичному режимі після шестигодинного орбітального польоту. На станцію прибули члени тривалої експедиції МКС-58/59 космонавт Роскосмосу Олег Кононенко, астронавти NASA і Канадського космічного агентства Енн Макклейн і Давид Сен-Жак. Їх зустріли Сергій Прокоп'єв (Роскосмос), Серена Ауньйон (NASA) і Александер Герст (Європейське космічне агентство).

Екіпаж буде працювати на орбіті протягом 194 днів. У період свого перебування на МКС він виконає низку робіт та 48 наукових експериментів. Зокрема, екіпажу належить робота з вантажними кораблями "Прогрес МС", завантаження і розстикування комерційного пілотованого корабля SpaceX DM1 у вантажному варіанті, робота з вантажним кораблем Boe-OFT, завантаження і відстикування пілотованого корабля "Союз МС-09" для повернення на Землю екіпажу МКС-56/57 (Прокоп'єв, Ауньйон, Герст), а також проведення бортових фото- і відеозйомок польоту.

With the arrival of a new trio of crew, there are now six humans living and working on the @Space_Station. During their time on humanity’s only permanently occupied microgravity laboratory, they'll work on 100's of @ISS_Research experiments. Learn more: https://t.co/b5oQ8ZubTq pic.twitter.com/WETZU71F9P — NASA (@NASA) 3 грудня 2018 р.

Крім того, Кононенко і Прокопьєву після 10 грудня належить вихід у відкритий космос для огляду отвору у пристикованому до МКС пілотованому кораблі "Союз МС-09". 30 серпня на МКС було зафіксовано падіння тиску. Екіпаж станції виявив дірку в обшивці космічного корабля діаметром 2 міліметри, яка, за попередніми даними, була зроблена за допомогою свердла. Увечері того ж дня вона була забита за допомогою декількох шарів епоксидної смоли, і тиск на МКС стабілізувався.

Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і "Роcкосмосом". Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

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