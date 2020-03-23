Економічна криза через коронавірус: як зменшити її наслідки

Стрімке поширення коронавірусу та жорсткі обмеження, запроваджені по всьому світу, спровокують економічну кризу. І чим довше будуть тривати ці обмеження, тим серйозні будуть наслідки.

СЕО української IT-компанії YouControl Сергій Мільман розповів Техно 24, що найменше від кризи постраждають ті компанії, що звикли швидко змінюватись та адаптуватися до нових умов.

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Мільман вважає, що руйнівних наслідків кризи можна уникнути. Для цього експерт радить застосувати такі кроки.

Потрібно відмовитись від сценарію "панічного карантину". Блокування транспортного сполучення призведе до колапсу та ще більшої смертності. Тому треба дати змогу людям пересуватись, але регулювати їх кількість і потурбуватись про безпеку.

Забезпечити аптеки засобами захисту: респіраторами, масками, медичними засобами.

Потрібно дати життєздатні інструкції, бо зараз рекомендації МОЗ не працюють, їх фізично складно втілити.

Україна не вийде з кризи без міжнародної фінансової допомоги. Тому розмови про зупинку співпраці з МВФ є небезпечними.

Підтримати бізнес, надати податкові канікули чи ввести тимчасовий мораторій на сплату податків. Якщо цього не зробити, витрати держбюджету на біржу праці суттєво збільшаться.

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