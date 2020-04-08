Ентузіаст створив сайт-путівник по світових музеях
У зв'язку з пандемією коронавірусу влада більшості країн рекомеендує жителям залишатися вдома та виходити на вулицю лише за необхідності. У зв'язку з цим особливою популярністю почали користуватися онлайн-музеї. Розробник Мак Гренфелл створив тематичний агрегатор таких 3D-місць на віртуальній карті.
Що відомо про нову розробку
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Програміст з Лондона Мак Гренфелл зробив сайт Virtual Museums, через який власники смартфонів, ноутбуків і комп'ютерів зможуть відвідати найбільші музеї світу, не залишаючи дому.
Скріншот із сайту
Розробник зазначив, що зараз сервіс постійно оновлюється і поповнюється новими точками. Долучитися до наповнення карти може будь-хто, скориставшись кнопкою Submit Museum.
Статистика відвідувань
При реєстрації в сервісі буде вестися статистика відвідувань і часу, який користувачі провели в кожному музеї.
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