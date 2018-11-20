20 листопада 2018 року, близько 15:00 за Києвом, у двох популярних соцмережах – Facebook та Instagram – трапився збій у роботі. Сервіси проблемно опрацюють по всьому світу.

Facebook або повністю не працює, або не може завантажити частину елементів. Це стосується веб-версії. Мобільний Facebook працює без змін.

Збій в роботі Facebook

Як свідчить сайт Downdetector, збій торкнувся користувачів з Європи і Східного узбережжя США. Також неполадки спостерігаються в Південній Америці. Частково проблеми виникли і на півдні України.

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Проблеми спостерігаються і в роботі Instagram. Користувачі не можуть оновити стрічку або відправити повідомлення.

Наразі, представники Facebook, яким належить в тому числі Instagram, поки не коментують ситуацію.

Збій у роботі Instagram

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