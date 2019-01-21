Facebook спільно з Німеччиною боротиметься проти маніпуляцій на виборах

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Facebook спільно з Німеччиною будуть боротися проти маніпуляцій на виборах
Facebook спільно з Німеччиною будуть боротися проти маніпуляцій на виборах / 5.ua

Найбільша соціальна мережа світу Facebook спільно з німецьким Федеральним відомством з безпеки інформаційних технологій (BSI) боротимуться проти маніпуляцій на виборах.

Про це на конференції в Мюнхені оголосила головна операційна директорка компанії Facebook Шеріл Сандберг, пише Deutsche Welle.

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Відомо, що у рамках співпраці Facebook та BSI розроблятимуть стратегії, що дозволять уникнути втручань у перебіг виборів. Крім того, Шеріл Сандберг також оголосила про новий партнерський проект з Технічним університетом Мюнхена. Facebook виділить 7,5 мільйона доларів на створення центру досліджень етики штучного інтелекту.

До слова, у багатьох країнах платформи американської компанії – соцмережа Facebook, фотосервіс Instagram та месенджер Whatsapp – активно використовуються партіями та політиками під час виборчих кампаній. Більше того, досить поширеними є мова ненависті та фальшиві новини.

За словами Сандберг, наразі 30 тисяч працівників компанії Facebook покращують рівень безпеки, а це втричі більше, ніж 2017 року.

Нагадаємо, посилення правил розповсюдження політичної реклами на Facebook розпочалося після скандалу з Cambridge Analytica, яка працювала на Дональда Трампа на виборах в США 2016 року і неправомірно отримала доступ до особистої інформації 87 мільйонів користувачів Facebook. Після цього соціальна мережа Facebook створила спеціальний відділ для боротьби з втручанням у вибори, метою якого є запобігання поширенню неправдивої інформації.

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Теги: Техно Новини політики Інтернет Facebook
Джерело: Техно
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