ФБР оголосило російські додатки потенційною загрозою контррозвідці США

У Федеральному Бюро Розслідувань офіційно заявили, що розглядають будь-який російський додаток, в тому числі і програму для перетворення обличчя FaceApp, як потенційно небезпечний для контррозвідки США.

Коментар був залишений у відповідь на запит лідера меншості Сенату, Чака Шумера. Той раніше висловлював побоювання про можливість витоку призначених для користувача даних через програму FaceApp, створену російською компанією Wireless Lab, з США до Росії.

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Крім того, Чак закликав усіх громадян США негайно видалити подібні утиліти зі своїх ґаджетів.

Коментар ФБР

ФБР розглядає будь-який мобільний додаток або аналогічний продукт, розроблений в Росії, як потенційну загрозу контррозвідці, засновану на даних, зібраних продуктом, його політиці конфіденційності, умови користування, а також правові механізми, доступних російському уряду, які дозволяють доступ до даних в межах РФ,

– заявили у ФБР.

Не тільки російські додатки викликають побоювання у ФБР. Серйозне занепокоєння співробітників розвідки викликає і китайський TikTok, встановлений вже понад мільярд разів.

A warning to share with your family & friends:



This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.



Well, the FBI just responded.



And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5 — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 2, 2019

Що таке FaceApp?Це додаток, що працює на базі штучного інтелекту. Він використовує готове фото користувача. Нейромережа може перетворювати чоловіка на жінку або навпаки. А також змінювати колір волосся, шкіри, додавати усмішку.



Цього року розробники додали нову функцію, яка показує як людина виглядатиме у старості. Саме останнє оновлення призвело до шквалу популярності цього додатка.

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