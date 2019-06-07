Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 з'явився у продажу до офіційного анонсу

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Xiaomi Mi Band 4
Xiaomi Mi Band 4 / Фото з вільних джерел

Презентація фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 запланована на 11 червня, однак віддані фанати бренду вже знайшли спосіб придбати новинку. Індійський інсайдер Мукул Шарма виявив, що деякі інтернет-продавці пропонують ґаджет, який ще не представили офіційно.

У своєму Twitter-акаунті інсайдер опублікував скріншоти сторінки замовлення смарт-браслета і уточнив, що йому вдалося оплатити пристрій.

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Характеристики. Відповідно до опису товару, фітнес-трекер отримав кольоровий сенсорний OLED-дисплей, вологозахищений корпус, модуль бездротового зв'язку Bluetooth 5.0, датчик серцевого ритму і акумулятор ємністю 135 мАг.

Ціна. Заявлена ціна пристрою без модуля NFC склала 51,4 доларів (близько 1 400 гривень). Джерело зазначає, що офіційно вона не підтверджена і може змінитися після анонса ґаджета.

Дата внонсу. Нагадаємо, презентація Xiaomi Mi Band 4 відбудеться 11 червня.

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Теги: Техно Ґаджети Фітнес-трекер Новини Техно Ціни Xiaomi
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