Фото чорної діри, місія New Horizon та нова ракета від Маска: космічні підсумки 2019 року

З кожним роком людство все більше просувається в питаннях вивчення Всесвіту. У 2019 році відбулася низка визначних подій, пов'язаних з освоєнням космосу. Багато відкриттів, досліджень, запусків та гучних річниць. У цьому матеріалі ми пропонуємо вам згадати найважливіші космічні події 2019 року.

Найвіддаленіший об'єкт відвіданий людьми

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2019 рік повноцінно можна назвати космічним, адже розпочався він з відвідин космічним апаратом New Horizons астероїда 2014 MU69, який спершу назвали Ultima Thule, а згодом перейменували на Аррокот. Апарату вдалося зробити низку важливих знімків та відправити їх на Землю. Відтак Аррокот став найбільш віддаленим космічним об'єктом, який відвідувало людство.

Спершу, місія апарату полягала в дослідженні поверхні Плутона, однак після прольоту планети, вчені вирішили додатково вивчити пояс Койпера, в якому і перебував Аррокот.



"Сніговик" Аррокот – найвіддаленіший об'єкт у космосі, до якого наблизилося людство

Астероїд складається з двох червонуватих сфер, завдяки чому дослідники прозвали його "сніговик". Вчені вважають, що ці сфери зблизилися і з'єдналися в самому початку формування Сонячної системи, приблизно 4,5 мільярда років тому.

Планета що формується

У 2019 році астрономи виявили в Сонячній системі зародок нової планети. Поки що, він є лише скупчення льоду й пилу, однак вчені вважають, що він швидко збільшить масу. Планета, яка перебуває на стадії формування розташована на орбіті Нептуна – найбільш віддаленої від Сонця планети в нашій системі. Поки що, радіус зародка складає всього 1,3 кілометра.



Дослідження планети на стадії формування відкриває нові горизонти для досліджень

Виявлення планети на стадії формування дозволить дослідникам дізнатися багато нового про формування Землі й інших планет, а також про формування нашої системи й інших світів.

Дослідження астероїда Рюгу

Неймовірно складна японська місія Хаябуса-2 до астероїда Рюгу завершила у 2019 році найважливіший етап. Апарат зібрав зразки далекого об'єкта і тепер прямує назад на Землю. За рік апарат встиг двічі взяти проби ґрунту, один раз попередньо зробивши в Рюгу кратер. Крім того в рамках місії японці спустили на поверхню невеликий ровер. Обсяги і складність виконаної роботи вражають.



Хаябуса-2 везе на Землю частинки ґрунту астероїда Рюгу

Швидкість апарата сягає 9,2 см на секунду. Однак незабаром японські дослідники планують провести перевірку систем іонного двигуна, який допоможе зонду подолати відстань додому.

Якщо все піде за планом, Хаябуса-2 дістанеться Землі вже у грудні 2020 року. Дослідники сподіваються отримати близько 1 грама зразків з астероїда Рюгу.

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Провал року від Роскосмосу

Робот FEDOR став маркетинговим провалом Роскосмоса, який досі яро намагаються обернути перемогою, втім, безуспішно. Спершу виниклі проблеми зі стикуванням корабля (варто зазначити, що до цього "робот" стосунку не мав, але тінь впала і на нього). Потім були складнощі з роботою на орбіті.



Горе-робот FEDOR від російських "вчених" безсумнівно став провалом 2019 року

Вишенькою на торті став заздалегідь знятий промо-ролик в якому FEDOR "крутить" вентиль, не торкаючись до нього. Все, у що в підсумку перетворився потенційно цікавий проект – твіттер з сумними жартами. До слова, є підозри, що аккаунт цей веде особисто Дмитром Рогозін – глава Роскосмосу.

Закінчення місії Opportunity

Ровер Opportunity приземлився на плато Меридіана на Марсі 24 січня 2004 року. Трьома тижнями раніше, на протилежній стороні червоної планети сів його двійник Spirit.

Вчені розраховували, що апарати відпрацюють не більше 90 марсіанських днів та проїдуть приблизно по кілометру. Однак, обидва ровери серйозно здивували вчених.

Щодо Spirit, то він завершив свою роботу у травні 2011 року. Йому вдалося проїхати близько 8 кілометрів. Opportunity ж виявився ще більш витривалим та стійким. Він встановив абсолютний світовий рекорд за тривалістю роботи на Марсі. Ровер прослужив 14 років та подолав 45 кілометрів пересічною поверхнею планети. Апарат передав на Землю понад 217 тисяч зображень. З його допомогою дослідили понад 50 зразків різноманітних гірських порід.



Opportunity на поверхні червоної планети

Примітно, що останнє місце, яке досліджував апарат, носить символічну назву – долина Наполегливості. Зрештою Opportunity просто "замерз" під час пилових бур на Марсі. Його не вдалося "повернути до життя" після кількох спроб зв'язку, відтак у NASA ще в лютому оголосили про завершення місії Mars Exploration Rovers.

Стрибок Starhopper та презентація Starship

Ілон Маск вперто продовжує реалізовувати мрію свого дитинства. Робота над міжпланетною ракетою Starship триває практично безперервно. Засновник SpaceX обіцяє нам тестовий політ вже через 2-3 місяці, попри певні труднощі та нещодавній вибух під час проведення випробувань з навантаження ракети.

Впродовж 2019 року ми спостерігали ефектний "стрибок", який здійснив Starhopper, після чого SpaceX продовжила роботу над Starship. В рамках досліджень апарат піднявся в повітря на висоту 150 метрів. Тепер Starhopper став статичним стендом для випробування двигунів Раптор.

Вражаючий "стрибок" у виконанні Starhopper від SpaceX:

30 вересня Ілон Маск показав новий проєкт космічного корабля Starship і його тестову модифікацію Mk1. Корабель отримав новий дизайн з "крилами" у верхній частині корабля. При цьому компанія відмовилася від третього керма в основі корабля, залишивши два. Суха маса корабля складе 120 тонн.

На корабель планують встановити 6 двигунів для подорожей до Місяця, Марса та інших об’єктів Сонячної системи.



Starship Mk1 на презентації

Загалом Starship разом із новим ракетоносієм Super Heavy зможе підіймати на орбіту до 150 тонн навантаження. В теорії він зможе злітати на орбіту і повернутися тричі за добу.

Ближче до кінця року SpaceX проводила випробування на максимальне заповнення кріогенною рідиною резервуарів для метану й кисню. В результаті у Starship Mk1 натурально зірвало дах – верхня частина корабля відлетіла на добру сотню метрів.

Попри це SpaceX має намір провести перший повноцінний тестовий політ корабля Starship вже через 2-3 місяці.

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Перше в історії фото чорної діри

Ця подія однозначно стала найгучнішим та найбільш обговорюваним відкриттям року. У квітні 2019 року астрофізики вперше показали знімки чорної діри, яка розташована в 53 мільйонах світлових років від Землі.

Зображення було зроблено за допомогою восьми радіотелескопів Event Horizon Telescope, які розташовані в різних частинах Землі. За словами вчених, опубліковане зображення – "найпряміший з непрямих доказів існування чорних дір".



Перше в історії людства фото чорної діри

Це відкриття допоможе краще зрозуміти процеси, які відбуваються у Всесвіті. Крім того, знімок тіні чорної діри змусив сотні тисяч людей у всьому світі відчути свою причетність до спільної справи. І це – головне, що дала нам розмита фотографія далекого-далекого об'єкта.

Безумовно протягом 2019 року відбулося багато інших важливих відкриттів та подій. Втім. на жаль, усіх їх перерахувати буде дуже не простим завданням. Однак, аби завжди залишатися в курсі усіх відкриттів у сфері космосу, радимо частіше відвідувати Техно 24, адже ми не залишимо без уваги жоден важливий запуск, місію чи дослідження наступного 2020 року.

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