Фото дня: смартфон Meizu 16s Pro показали на офіційному фото

Нещодавно компанія Meizu, якій багато експертів прогнозували банкрутство, заявила презентацію нового флагманського смартфона 16s Pro. Зараз віце-президент Meizu опублікував перше офіційне зображення Meizu 16s Pro.

Фото він розмістив у китайській соціальній мережі Weibo. Цікаво, що він зображений у оригінальному зеленому кольорі.

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Також в мережі з’явився ще один цікавий факт про Meizu 16s Pro – у рейтингу бенчмарку AnTuTu він випередив за продуктивністю флагмани Samsung Galaxy Note10 + і Black Shark 2 Pro.

Meizu 16s Pro у зеленому кольорі

Що ще відомо. Meizu 16s Pro має отримати безрамковий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2232х1080 пікселів. Фронтальна камера повинна розміщуватися на верхній рамці дисплея.

Він працюватиме на новому топовому процесорі Snapdragon 855 Plus, фронтальна камера буде 20-мегапіксельною, а основна отримає 48-мегапіксельний датчик. Ємність акумулятора складе 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 24 Вт.

Ціна. За чутками, версія Meizu 16s Pro з 12 ГБ оперативної і 512 ГБ флеш-пам'яті буде коштувати 525 доларів (13 600 гривень).

Коли побачимо. Згідно із офіційною заявою компанії, новий флагман представлять 28 серпня під час презентації у Китаї.

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