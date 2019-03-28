Google Chrome отримає приємне оновлення: деталі

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Google Chrome отримає приємне оновлення
Google Chrome отримає приємне оновлення / Getty Images

Нова версія браузера Google Chrome отримає цілу низку поліпшень для настільних та мобільних платформ. Окрім того, Chrome 74 матиме особливість спеціально для девайсів, які працюють під управлінням Windows 10.

Що нового з'явиться в Google Chrome? Як повідомляє Softpedia, Chrome 74 буде адаптуватися до візуального стилю оформлення, який використовується в операційній системі. Інакше кажучи, тема оформлення браузера буде автоматично підлаштовуватися під темну або світлу тему "десятки".

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Також в Chrome 74 з'явиться можливість відключати анімацію при перегляді контенту. Це дозволить усунути неприємний ефект паралакса при прокручуванні сторінки. Крім того, в Google Chrome нової версії з'являться параметри, що запобігають автоматичному завантаженню даних. Це дасть змогу уникнути проникнення на цільову систему вірусів.

Коли чекати оновлення? Повідомляється, що бета-версія Google Chrome 74 вже доступна, так що тим, кому не терпиться спробувати новинку, її можна завантажити за посиланням. Стабільна ж версія з'явиться 23 квітня.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Google Google Chrome Windows 10
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