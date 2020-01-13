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Google офіційно відкрив R&D-центр в Україні, – джерела

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В Україні з’явився R&D-центр Google (центр розробки і досліджень). Цей новий напрямок розвиватимуть на базі компанії CloudSimple. Як відомо, Google купила CloudSimple з офісом в Києві восени минулого року.

Про це пише видання AIN.UA, посилаючись на власні джерела. Як пише ЗМІ, у січні 2020 го співробітники київського офісу CloudSimple вже стали співробітниками київського офісу Google.

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Раніше український Google був зосереджений виключно на роботі з місцевими рекламодавцями. Такі ж R&D-офіси Google має у Польщі та Угорщині. Також раніше центр з розробки Google був і Росії. Однак, у 2014 році його закрили через обмеження свобод іноземних інтернет-компаній в країні.

Чим займається CloudSimple

Київський офіс розміщений у бізнес-центрі "Астарта". Наразі там працюють близько 30 людей.

CloudSimple працює над розробкою VMWare-as-a-Service in Public Clouds. Як відомо, продукти VMWare дають змогу створити віртуальні машини на фізичних серверах. Тобто вони створюють можливість в межах одного фізичного сервера розгортати кілька незалежних і ізольованих проектів (сайти, поштові сервери, бази даних тощо).

Однак, часто, ці віртуальні машини треба переносити у хмару. Тож CloudSimple працює над рішенням, яке дає змогу зручно переносити віртуальні машини створені продуктами VMWare з власних фізичних серверів в публічні хмари, такі як Google Cloud або Microsoft Azure, при цьому залишившись в звичному середовищі VMWare.

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Теги: Новини Техно Техно Новини Києва Google IT-бізнес
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