Google представила концепт розумного одягу: що він вміє

Корпорація Google оформила заявку на патент розумного одягу. Ґаджет зможе сповіщати власника про різні події за допомогою вібрації.

Про це повідомляє 4PDA.

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Конструкція розумного одягу передбачає наявність вбудованих в предмети гардероба вібромоторів з низьким енергоспоживанням. При отриманні SMS, повідомлення або вхідному дзвінку розумний одяг зможе оповістити свого власника.



Google планує створювати розумний одяг

Взаємодія з підключеними до нього пристроями здійснюватиметься за допомогою частин тканини з підтримкою мультитач, які реагують на доторки.



Нова розробка буде сповіщати користувача вібрацією

Варто відзначити, що патент це лише концепт, і найближчим часом навряд чи варто очікувати серійного виробництва такої новинки. Однак той факт, що Google "зарезервувала" ідею, може свідчити про початок розробки нового напряму на ринку ґаджетів.



Наразі невідомо коли Google представить перші доробки у цій галузі

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