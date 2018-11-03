Google представила концепт розумного одягу: що він вміє

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Google представила концепт розумного одягу: що він вміє
Google представила концепт розумного одягу: що він вміє / Фото з вільних джерел

Корпорація Google оформила заявку на патент розумного одягу. Ґаджет зможе сповіщати власника про різні події за допомогою вібрації.

Про це повідомляє 4PDA.

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Конструкція розумного одягу передбачає наявність вбудованих в предмети гардероба вібромоторів з низьким енергоспоживанням. При отриманні SMS, повідомлення або вхідному дзвінку розумний одяг зможе оповістити свого власника.

Google
Google планує створювати розумний одяг

Взаємодія з підключеними до нього пристроями здійснюватиметься за допомогою частин тканини з підтримкою мультитач, які реагують на доторки.

Google
Нова розробка буде сповіщати користувача вібрацією

Варто відзначити, що патент це лише концепт, і найближчим часом навряд чи варто очікувати серійного виробництва такої новинки. Однак той факт, що Google "зарезервувала" ідею, може свідчити про початок розробки нового напряму на ринку ґаджетів.

Google
Наразі невідомо коли Google  представить перші доробки у цій галузі

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Теги: Техно Ґаджети Google Розробки
Джерело: Техно
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