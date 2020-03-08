Новий дудл від Google: натхненне відео про жінок до 8 березня

Google присвятив свій новий дудл до 8 березня – це Міжнародний жіночий день. Цього разу компанія випустила натхненне відео, яке символічно демонструє, як змінювалися жінки протягом багатьох поколінь, та наскільки це свято для них важливе.

У описі до дудла зазначено, що Google відзначає жінок усього світу та поколінь. Цьому й присвячує спеціальне анімаційне відео.

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"Це багатошарова анімація з 3D-паперової мандали, проілюстрована в Осло та Лондоні та анімована в Цюріху. Вона представляє історію цього важливого свята та те значення, яке воно має для жінок усіх поколінь", – пояснили у Google своє відео.

Дивіться відеодудл, створений Google до 8 березня:

Що таке свято 8 березня? Це Міжнародний жіночий день (International Women's Day) – щорічне свято як символ боротьби жінок за права людини та проти сексизму.



Уперше відзначався у 1909 з ініціативи соціалістів, згодом на початку 1920-х років закріпився в СРСР (з демонстрації робітниць у цей день почалася так звана "Лютнева революція").



Однак у 1967 році ідею взяли на озброєння феміністки, які активно відстоювали права жінок. Тож у 1977 році Генасамблея ООН запропонувала відзначати 8 березня як Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Чому свято 8 березня важливе – дивіться у відео 24 каналу

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