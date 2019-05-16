Google збільшить кількість реклами на Android

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Google збільшить кількість реклами на Android
Google збільшить кількість реклами на Android / unsplash

Компанія Google оголосила, що найближчим часом збільшить кількість реклами на мобільних пристроях. Такий крок, за словами компанії, допоможе власникам ґаджетів швидше знаходити інформацію про продукти, які вони хочуть придбати.

Зміна стосуватиметься не тільки сервісів пошукового гіганта, а й прошивки деяких смартфонів.

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Як працюватиме новий алгоритм відображення реклами? У своєму офіційному блозі корпорація заявила, що найближчим часом має намір збільшити кількість своїх продуктів, в яких будуть відображатися рекламні оголошення. За словами представників Google, даний підхід допоможе користувачам дізнаватися про нові бренди або товари.

Зміниться і метод відображення: формат реклами під назвою Discovery має на увазі заміну окремих банерів галереєю зображень у верхній частині сторінки.

Поєднуючи пошуковий підхід з більш інтерактивним візуальним форматом, реклама у вигляді галереї спрощує передачу інформації про те, що пропонує ваш бренд,
– заявили в Google.

"Ми виявили, що в середньому групи оголошень, які включають одне або кілька рекламних оголошень в галереї, мають на 25% більше взаємодій (платних кліків або переглядів) у верхній частині сторінки результатів пошуку для мобільних пристроїв", – додали в компанії.

Як виглядатимуть рекламні оголошення
Як виглядатимуть рекламні оголошення

Кого зачеплять оновлення? Оголошення будуть демонструватися в пошуковій видачі Google, на домашніх екранах деяких Android-девайсів, в додатку Google, а також на головній сторінці Google для мобільних пристроїв.

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Надалі список поповнять сервіси Google Images та YouTube, заявлено і поширення нового формату оголошень для користувачів iOS.

Коли запровадять зміни? Остаточний перехід рекламодавців на новий метод розповсюдження банерів планується протягом поточного року.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Google Android
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