Google зробив додаток для людей з порушеннями зору

Компанія Google розробила додаток Lookout для людей з порушеннями зору. Він дозволяє дізнаватися про об'єкти навколо. Через камеру телефону він у режимі реального часу бачить все, що відбувається навколо. Після процесу зчитування додаток називає те, що відбувається навколо.

Наразі додаток доступний лише жителям США. Зокрема додаток вміє зчитувати об'єкти, текст, знаки, штрих-коди та гроші. Про це повідомили на blog.google.

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Lookout має три режими роботи: дослідження, шопінг та читання.

– В основному режимі (дослідження) він використовує дані з камери для розпізнавання об'єктів перед пристроєм у реальному часі. Додаток вміє називати об'єкти, подавати звукові та піктографічні сигнали про них, а також вказувати напрямок до них.

– У режимі шопінгу додаток розпізнає штрих-коди та цінники.

– А в режимі зчитування тексту він розпізнає не об'єкти, а текст на них і відразу ж його озвучує. Водночас, користувач може сам налаштувати, наскільки детально алгоритми описуватимуть об'єкти в кадрі.



Додаток Lookout має три режими роботи

Lookout можна використовувати, повісивши смартфон у чохлі на шию чи поклавши у нагрудну кишеню. Головне, щоб основна камера була направлена у бік об'єктів, які потрібно ідентифікувати. Керувати додатком можна за допомогою жестів на сканері відбитків пальців.

Водночас, у Google попередили, що результати Lookout поки що не завжди будуть "ідеальними на 100%", і попросили користувачів про зворотний зв'язок.

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