Гра Battlefield V не отримає довгоочікуваного оновлення: деталі

Багатокористувацький шутер Battlefield V не отримає режиму змагання 5 на 5. Причини такого рішення DICE не розкриваються, а автори гри ухиляються від відповіді, запевняючи, що це забезпечить їм вільний час для виконання контент-плану.

Чим мотивоване таке рішення? Як повідомляє PCGamer, старший продюсер гри Райан Макартур стверджує, що рішення скасувати розробку було важким, але воно дасть змогу студії швидше справлятися з багами і випускати новий контент.

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Крім того, він зазначив, що команда і без того вже досить довго займається створенням змагального геймплея в Battlefield.

Що відомо про новий патч. Також продюсер відзначив, що в патчі 4.4 будуть міститися не тільки правки багів, але і підвищення планки внутрішньоігрового рангу. Максимальна цифра рівня відтепер буде не 50, а 500.

Трейлер гри Battlefield V – дивіться відео

Нагадаємо, Battlefield V вийшла 9 листопада 2018 року і була добре прийнята критиками. Гравці, втім, не поділяють їхні думки: користувацька оцінка шутера на Metacritic становить всього 2,8 / 10. Виною тому суперечливі трейлери та в цілому неоднозначна PR-кампанія.

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