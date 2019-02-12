Гра Civilization VI стала безкоштовною на Steam

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Civilization VI стала безкоштовною
Civilization VI стала безкоштовною / mercurynews.com

Гра-стратегія Sid Meier's Civilization VI стала безкоштовною на платформі Steam. Як заявили розробники, компанія 2K Games і студія Firaxis Games, гра буде у безкоштовному доступі до 14 лютого.

Як пише worthplaying.com, гра Civilization VI була продана тиражем понад 34 мільйонів одиниць по всьому світу.

Цього тижня має вийти оновлення гри: Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm. Тож фанатам надали можливість пограти Civilization безкоштовно, до виходу оновлень.

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При цьому, 18 лютого гру можна купити зі знижкою в 70%, а доповнення Rise and Fall - зі знижкою у 35%.

Як відомо, доповненням Gathering Storm світ в Sid Meier's Civilization VI стане більш активним і суворим. Гравцям потрібно буде проектувати міста і розвивати цивілізації з урахуванням геології і клімату, переживати повені, шторми, виверження вулканів тощо.

Гра Sid Meier's Civilization VI доступна на ПК, iOS і Nintendo Switch. Однак, знижки поширюються тільки на версію на персональних комп’ютерах.

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Теги: Техно Ігри Steam
Джерело: 24 Канал
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