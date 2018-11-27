Гра War Thunder отримає оновлення: що зміниться

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В War Thunder з'являться італійські танки
В War Thunder з'являться італійські танки / Overclockers

Компанія Gaijin Entertainment оголосила, що з оновленням 1.85 багатокористувацький екшн War Thunder отримає наземну техніку Італії. Вже в грудні італійська авіація отримає підкріплення у вигляді декількох десятків моделей танків, самохідних артилерійських установок, зеніток і бронеавтомобілів.

Про це повідомляє Overclockers.

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Італія стане сьомою за рахунком ігровою нацією в War Thunder, що має в своєму розпорядженні гілки розвитку і повітряної, і наземної техніки. Десятки моделей охоплять період від початку Другої світової до пізніх етапів "Холодної Війни".

War Thunder
Скріншот з гри War Thunder

В рядах італійської армії гравці знайдуть бронеавтомобілі з безвідкатними протитанковими знаряддями, потужні самохідні зенітки і, звичайно, італійські танки, які покликані внести велику різноманітність у звичні бої наземної техніки.

War Thunder
Скріншот з гри War Thunder

Серед нових моделей італійської бронетехніки – Semovente 105/25 M43 – одна з найбільш просунутих самохідних артилерійських установок, випущених в Італії на пізніх етапах війни. Преміальна версія Semovente 105/25 M43 увійшла до складу спеціального набору в ігровому магазині.

Semovente 105/25
Італійський танк Semovente 105/25

Володарі будь-якого з трьох доступних зараз наборів італійської техніки, включаючи P40 Leoncello і M26 Pershing Ariete, увійдуть до числа випробувачів італійської наземної техніки і зможуть в числі перших випробувати її в бою.

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Також приєднатися до випробування зможуть всі танкісти War Thunder, які виконали серію спеціальних завдань в грі. Завдання будуть опубліковані відразу з виходом оновлення 1.85.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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