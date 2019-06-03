Гру Call of Duty: Modern Warfare анонсували офіційно – перший трейлер

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Call of Duty: Modern Warfare – перший трейлер
Call of Duty: Modern Warfare – перший трейлер / Фото з вільних джерел

Лише нещодавно в мережі з'явилися перші чутки щодо виходу нової гри із серії шутерів Call of Duty. Однак студії Activision та Infinity Ward не забарилися із офіційним анонсом Call of Duty: Modern Warfare.

Особливості геймплею. Як повідомляє Overclockers, в Call of Duty: Modern Warfare повернеться одиночна кампанія, проект позбудеться від сезонного абонемента і буде підтримувати кроссплатформенную гру.

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Розробники також вирішили змінити графічний движок на більш сучасний, що дало змогу домогтися більш реалістичної картинки.

Також йдеться про підтримку розширеного динамічного діапазону, трасування променів і технології об'ємного звучання Dolby Atmos.

Трейлер гри Call of Duty: Modern Warfare – дивіться відео

Дата виходу. Call of Duty: Modern Warfare офіційно надійде в продаж 25 жовтня 2019 року на Xbox One, PlayStation 4 та PC. PC-версія шутера буде поширюватися через сервіс Battle.net.  Наразі гра вже доступна для попереднього замовлення.

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Теги: Техно Ігри
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