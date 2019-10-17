Гру Chernobylite вже можна придбати в Steam: ціна

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Гру Chernobylite вже можна придбати в Steam
Гру Chernobylite вже можна придбати в Steam / Фото з вільних джерел

Гра Chernobylite від польської студії The Farm 51 з’явилася в ранньому доступі в магазині цифрової дистрибуції Steam. Зауважимо, дії польської гри розгорнуться в Зоні відчуження і на куристувачів чекає максимально реалістичний геймплей.

Деталі релізу. Поляки з The Farm 51 випустили повністю іграбельний білд хорора в ранній доступ. Геймери вже можуть відправитися в Зону і прогулятися по Прип'яті, Чорнобильській АЕС та іншим декораціям, неймовірно ретельно відтвореним розробниками на основі реальних локацій. І нехай в пробній версії доступний не весь контент, частина територій і місій вже цілком прохідні.

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Дата офіційного релізу. Щодо сюжету, то всі його загадки дадуть розгадати тільки після релізу, який запланований на другу половину 2020 року. Поки ж автори хочуть дати гравцям можливість ознайомитися з їх дітищем і зібрати фідбек.

У ранньому доступі гра отримала російську озвучку, однак українська з'явиться вже найближчим часом.

Трейлер гри Chernobylite – дивіться відео

Ціна. Приєднатися до пробного забігу по Прип'яті можна вже зараз. Для цього потрібно пройти за цим посиланням і придбати хорор Chernobylite. Коштує він, до речі, 249 гривень.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ціни Ігри Чорнобиль Steam
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