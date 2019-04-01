Гру Red Dead Redemption 2 запустять на ще одній платформі: деталі

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Red Dead Redemption 2 вийде на Nintendo
Red Dead Redemption 2 вийде на Nintendo / Фото з вільних джерел

Через рішення Rockstar випустити гру Red Dead Redemption 2 лише на PlayStation 4 та Xbox One мільйони геймерів втратили можливість оцінити довгоочікуваний шутер. Якщо вірити чуткам, то незабаром на підкорення Дикого Заходу зможуть відправитися користувачі ще однієї платформи.

На якій платформі вийде гра? Як повідомляє Gamerant, австралійський магазин Target випустив рекламний каталог, в якому у Red Dead Redemption 2 в списку підтримуваних платформ були вказані PlayStation 4, Xbox One і, несподівано, Nintendo Switch. Деякий час каталог був доступний онлайн, після чого його видалили, але користувачі встигли наробити скріншотів і заповнити ними весь інтернет.

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Невідомо, чи відбулася якась помилка або ж в Target видали таємницю завчасно. Представники магазину коментувати ситуацію відмовляються. Втім, історія пам'ятає безліч випадків, коли подібні сливи пізніше підтверджувалися офіційно.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2 вийде на Nintendo Switch

Крім того, генеральний директор Take-Two Штраус Зельник неодноразово позитивно висловлювався про гібридну консоль від Nintendo. Також не варто забувати, що на Switch раніше вже випустили одну з ігор Rockstar – симулятор детектива LA Noire.

Особливості гри. Якщо чутки підтвердяться, то буде цікаво побачити, як портують всі особливості Red Dead Redemption 2 на Nintendo Switch.

Трейлер Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

Відзначимо, творіння Rockstar займає понад 100 ГБ вільного місця, так що розробникам явно доведеться гарненько "обрізати" гру, щоб запустити її на портативній консолі. Втім, більшість портів на Switch виходять досить успішними.

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Теги: Техно Ігри
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