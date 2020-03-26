Ґеймер запустив Half-Life: Alyx без пристрою віртуальної реальності

Новеньку Half-Life: Alyx наввипередки хвалять і критики, і ґеймери. Основна претензія – гра доступна лише вузькому колу споживачів, які мають пристроями для ігор у віртуальній реальності. Втім, навіть один з розробників вважає, що незабаром це виправлять моддери. І схоже, перший крок в потрібному напрямку зроблено.

Засновнику каналу Valve News Network Тайлер Маквівер зміг запустити Half-Life: Alyx. Він продемонстрував своє досягнення під час датамайн-стріму на Twitch.

До теми Half-Life: Alyx встановила неймовірний рекорд серед ігор всієї серії

Блогер визнав: його вразив той факт, що гра взагалі може працювати без VR-пристрої і за підтримки миші і клавіатури. Крім того, він зазначив, що при введенні в консолі команди vr_enable_fake_vr_test, в кадрі з'являться руки Алікс. У теорії це дає майстрам-моддерам досить простору для творчості при створенні вільної від прив'язки до VR версії екшену.

Як запустити Half-Life: Alyx без VR шолому

Щоб в грі запрацювали клавіатура й миша, необхідно вказати параметри запуску у властивостях додатки в Steam, додавши: -nocrashdialog -retail -allowdebug -vconport 29000 -vcon -dev -720. Цей метод точно працює у версії 1.0. Тим, хто бажає подивитися на такий ґеймплей в динаміці, але не хоче експериментувати самостійно, варто переглянути відео за цим посиланням.

На жаль, повністю пройти або навіть просто комфортно зіграти в Half-Life: Alyx без VR-гарнітури наразі не реально. Само собою, інтерактивність оточення, що вже стала візитною карткою новинки, теж сильно обмежена в такому режимі.

Однак цілком можливо, що в майбутньому ґеймери все ж зможуть насолодитися Alyx перед звичайними моніторами. Ось тільки чи варто це робити? Питання окреме. Розробники впевнені, що коли моддери доб'ються свого, вони зрозуміють переваги VR.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно