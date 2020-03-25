Half-Life: Alyx встановила неймовірний рекорд серед ігор всієї серії

Незважаючи на те, що гра Half-Life: Alyx орієнтована на вузьку аудиторію власників пристроїв віртуальної реальності, екшн зумів зібрати рекордну кількість одночасно граючих користувачів в Steam серед усіх ігор серії. Більше того, показник пікового онлайну нового VR-бойовика вищий, ніж у попередніх частин Half-Life разом взятих.

Акції, які передували виходу гри

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Перед виходом Half-Life: Alyx компанія Valve вирішила нагадати геймерам про минулі частини серії. Всі вони були безкоштовними в магазині протягом двох місяців, але вражаючих показників онлайну гри все одно не продемонстрували.

Рекордні показники

Зате їх показала Half-Life: Alyx – на старті у VR-бойовик одночасно грали 42 858 користувачів, йдеться в офіційному повідомленні Steam.

Для порівняння, легендарна друга частина серії на піку зібрала біля моніторів всього 12 953 людей, а перша – лише 6 022. Найнижчі показники продемонстрували епізоди до сиквелу: 1 308 чоловік зібрав другий і тільки 998 чоловік – перший.

Трейлер гри Half-Life: Alyx – дивіться відео

Чим зумовлені такі цифри

Звичайно, ці дані в першу чергу свідчать про популяризацію відеоігор і розвитку індустрії за минулі з моменту виходу останнього епізоду Half-Life роки. У 2007 році Steam налічував "всього" три мільйони зареєстрованих акаунтів, а люди купували ігри на дисках, а не в цифрі. Зараз в Steam зареєстровані понад мільярд акаунтів.

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