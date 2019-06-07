HTC представить новий смартфон: що про нього відомо

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HTC представить новий смартфон
HTC представить новий смартфон / Фото з вільних джерел

Компанія HTC опублікувала тизер-зображення, яке свідчить про швидкий анонс нового смартфона. На зображенні вказана дата презентації – 11 червня, тобто пристрій можуть представити вже наступного тижня.

Як повідомляє Gizchina, який саме пристрій збирається анонсувати компанія HTC, поки не ясно. Мережеві джерела вважають, що компанія може показати світу апарат з позначенням U19e.

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Характеристики. Цьому смартфону приписують наявність процесора Snapdragon 710. Чіп об'єднує вісім 64-бітових обчислювальних ядер Kryo 360 з тактовою частотою до 2,2 ГГц і графічний прискорювач Adreno 616.

HTC
HTC представить новий смартфон 11 червня

Відзначається, що новий смартфон може нести на борту до 6 ГБ оперативної пам'яті. Як програмна платформа виступить операційна система Andriod 9 Pie.

Ціна. Найімовірніше, ціна нового смартфона HTC не перевищить 200 доларів.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони HTC Ціни
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