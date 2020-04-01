Huawei інвестує рекордну суму в дослідження нових технологій

Після введення карантину великі китайські компанії змушені були призупинити роботу. Це негативно вплинуло навіть на таких гігантів, як Huawei, яка вимушена була переглянути свої фінансові прогнози. Після періоду затяжного спаду очільник компанії Рен Женфей виступив із оптимістичними новинами.

Незважаючи на тотальний карантин, вже 3 лютого уряд Китаю дозволив Huawei повернути на роботу частину співробітників, що відповідають за ключові напрямки діяльності, передає The Wall Street Journal.

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Прогнози на 2020 рік

В результаті тривалого простою компанія прийняла рішення знизити фінансові показники. За словами глави корпорації, він не готовий дати позитивний прогноз на наступний місяць.

Рен Женфей розповів, що продажі смартфонів за межами Китаю знижуються. Однак це компенсується підвищеним попитом всередині країни. В середньому за місяць в Китаї продавалося 22 мільйони телефонів, що перевищило показники попереднього року.



Рен Женфей – генеральний директор Huawei

Глава Huawei обережний у висловлюваннях, припустивши, що є реальна можливість досягти раніше встановлених фінансових цілей на 2020 рік. Подібна впевненість заснована на тому, що вже зараз вдалося повернути на робочі місця 90% з 150 тисяч співробітників.

Інвестиції в дослідження нових технологій

Рішенням тривалої кризи можуть стати інвестиції в розробки. Рен Женфей повідомив про виділення в цьому році додаткових 5,8 мільярда доларів на дослідження і розробку. Таким чином, загальна сума інвестицій в цей напрямок перевищила 20 мільярдів доларів, що дасть змогу компанії зміцнити свої позиції і стати менш залежною від чужих технологій.

Для порівняння, в 2019 році на розробки було виділено близько 17 мільярдів доларів, а в 2018 році – близько 14 мільярдів.

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Глава Huawei також позитивно оцінив попит на продукти в сфері інформаційних технологій. На його думку, цей напрямок буде рости, оскільки все більше людей переходить на дистанційну роботу.

Коли пандемія пройде, я думаю, люди ще більше оцінять переваги продуктів Huawei. Ми бачимо можливість зростання попиту на нашу продукцію і побоюємося, що нам може навіть не вистачити потужностей, щоб забезпечити відповідну пропозицію,

– зауважив Рен Женфей.

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