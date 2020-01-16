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Розкрито подробиці камери Huawei P40 Pro: унікальні сенсори забезпечать революційну якість фото

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Деталі про камеру Huawei P40 Pro / Ілюстративне фото

Спочатку з'явилася інформація про дизайн та варіанти кольору ґаджета, а зараз стали відомими характеристики камери флагмана від Huawei. Передбачається, що Huawei P40 Pro отримає унікальний датчик та технологію зйомки, яка дозволить отримувати фотографії високої якості.

Особливості камери Huawei P40 Pro

Не пропустіть: Свіжі рендери Huawei P40 Pro розкрили цікаві елементи дизайну флагмана

Згідно з новими даними від Igeekphone максимальна роздільна здатність основної камери, яка буде представлена ​​чотирма модулями, складе 52 мегапікселі. Інсайдери запевняють, що Huawei планує використовувати технологію Quad Quad Bayer, що передбачає попіксельне комбінування 16:1.

Це означає, що матриця, розмір якої становить 1/1,33 дюйма, буде поєднувати 16 пікселів в один, що дозволить отримувати якісніші фотографії з мінімальною кількістю шумів навіть при низькому рівні освітлення.


Саме так може виглядати майбутній флагман Huawei P40 Pro

Новому флагману Huawei P40 Pro також приписують перископний об'єктив, завдяки чому смартфон зможе знімати з 10-кратним оптичним наближенням. Паралельно Huawei вже зареєструвала кілька товарних знаків: Quad-Curve Overflow, Ultra Vision Camera, Ultra Vision Sesor і 5G AR. Всі ці технології, як передбачається, будуть використовуватися в новому флагмані компанії.

Дата виходу смартфона

Наразі точної дати невідомо. Раніше представники Huawei повідомляли, що нова серія флагманських смартфонів буде представлена в березні у Парижі.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
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