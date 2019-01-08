Ігровий планшет ASUS ROG Mothership отримав потужну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080

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ASUS ROG Mothership: огляд, характеристики, фото
ASUS ROG Mothership: огляд, характеристики, фото / Ungeek

Компанія ASUS на виставці CES 2019 представила нові геймерські пристрої бренду Republic Of Gamers. Найбільш незвичною новинкою став гібридний комп'ютер ROG Mothership, який виконаний у форм-факторі планшета.

Про це повідомляє 4PDA.

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Зовні ROG Mothership нагадує Microsoft Surface Pro. Мобільним пристрій назвати вкрай складно: він оснащений 17,3-дюймовим дисплеєм, має товщину 3 сантиметри і важить майже 5 кілограм. Зате начинка планшета нічим не поступається топовим ігровим ноутбукам.

ASUS ROG Mothership
ASUS ROG Mothership отримав 17,3-дюймовий дисплей

ROG Mothership оснащений відкидною підставкою для установки на столі. Екран не сенсорний, тому повноцінно взаємодіяти з комп'ютером без миші і клавіатури неможливо. Остання поставляється в комплекті і підключається за допомогою магнітного кріплення (виходить повноцінний ноутбук), кабелем через USB Type-C або за допомогою Wi-Fi 2,4 ГГц. Крім того, клавіатура складається навпіл, так що її можна використовувати окремо від ROG Mothership.

ASUS ROG Mothership
ASUS ROG Mothership надійде в продаж до кінця 2019 року

Під 17,3-дюймовим Full HD-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц розмістилися процесор Intel Core i9-8950HK, нова відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 з 8 ГБ пам'яті GDDR6, до 64 ГБ оперативної пам'яті і RAID 0 масив з трьох NVMe SSD-накопичувачів по 512 ГБ.

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За запевненням виробника, центральний і графічні процесори працюють на підвищених частотах, що стало можливим завдяки використанню потужної системи охолодження.

ASUS ROG Mothership
ASUS ROG Mothership має не сенсорний дисплей

У продаж ROG Mothership повинен надійти в першому кварталі 2019 року. Ціна новинки поки не оголошена.

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Теги: Техно Ґаджети Ігри ноутбук планшети Asus NVIDIA CES 2019 Огляди
Джерело: Техно
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