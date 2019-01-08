Ігровий планшет ASUS ROG Mothership отримав потужну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080

Компанія ASUS на виставці CES 2019 представила нові геймерські пристрої бренду Republic Of Gamers. Найбільш незвичною новинкою став гібридний комп'ютер ROG Mothership, який виконаний у форм-факторі планшета.

Про це повідомляє 4PDA.

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Зовні ROG Mothership нагадує Microsoft Surface Pro. Мобільним пристрій назвати вкрай складно: він оснащений 17,3-дюймовим дисплеєм, має товщину 3 сантиметри і важить майже 5 кілограм. Зате начинка планшета нічим не поступається топовим ігровим ноутбукам.



ASUS ROG Mothership отримав 17,3-дюймовий дисплей

ROG Mothership оснащений відкидною підставкою для установки на столі. Екран не сенсорний, тому повноцінно взаємодіяти з комп'ютером без миші і клавіатури неможливо. Остання поставляється в комплекті і підключається за допомогою магнітного кріплення (виходить повноцінний ноутбук), кабелем через USB Type-C або за допомогою Wi-Fi 2,4 ГГц. Крім того, клавіатура складається навпіл, так що її можна використовувати окремо від ROG Mothership.



ASUS ROG Mothership надійде в продаж до кінця 2019 року

Під 17,3-дюймовим Full HD-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц розмістилися процесор Intel Core i9-8950HK, нова відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 з 8 ГБ пам'яті GDDR6, до 64 ГБ оперативної пам'яті і RAID 0 масив з трьох NVMe SSD-накопичувачів по 512 ГБ.

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За запевненням виробника, центральний і графічні процесори працюють на підвищених частотах, що стало можливим завдяки використанню потужної системи охолодження.



ASUS ROG Mothership має не сенсорний дисплей

У продаж ROG Mothership повинен надійти в першому кварталі 2019 року. Ціна новинки поки не оголошена.

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