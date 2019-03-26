Ігровий сервіс Apple Arcade представили офіційно

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Ігровий сервіс Apple Arcade представили офіційно
Ігровий сервіс Apple Arcade представили офіційно / The Verge

Схоже, Apple вирішила захопити ринок ігор. На презентації 25 березня купертінівці представили новий сервіс, який отримав назву Apple Arcade.

Особливості нового сервісу. Apple Arcade – новий підхід до поширення ігор. Цей сервіс буде вбудований прямо в App Store для iOS, macOS і tvOS.

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Після оформлення щомісячної підписки користувачі отримають доступ до преміум-ігор без реклами, доната і будь-яких інших вбудованих покупок. На старті Apple додасть більше 100 ексклюзивних проектів. Також компанія пообіцяла регулярно поповнювати каталог.

Apple Arcade
На старті запуску Apple Arcade отримає понад 100 ексклюзивних ігор

Всі ігри в сервісі Apple Arcade будуть підтримувати офлайн-режим, так що будь-яку з них можна буде завантажити на пристрій і грати без доступу до інтернету.

Презентація Apple Arcade – дивіться відео

Дата виходу та ціна. Реліз Apple Arcade відбудеться восени (ймовірно, у вересні разом з iOS 13). Сервіс буде доступний в більш ніж 150 країнах по всьому світу. Вартість передплати оголосять пізніше.

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Теги: Новини Техно Техно Apple Ігри
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