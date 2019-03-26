Ігровий сервіс Apple Arcade представили офіційно

Схоже, Apple вирішила захопити ринок ігор. На презентації 25 березня купертінівці представили новий сервіс, який отримав назву Apple Arcade.

Особливості нового сервісу. Apple Arcade – новий підхід до поширення ігор. Цей сервіс буде вбудований прямо в App Store для iOS, macOS і tvOS.

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Після оформлення щомісячної підписки користувачі отримають доступ до преміум-ігор без реклами, доната і будь-яких інших вбудованих покупок. На старті Apple додасть більше 100 ексклюзивних проектів. Також компанія пообіцяла регулярно поповнювати каталог.



На старті запуску Apple Arcade отримає понад 100 ексклюзивних ігор

Всі ігри в сервісі Apple Arcade будуть підтримувати офлайн-режим, так що будь-яку з них можна буде завантажити на пристрій і грати без доступу до інтернету.

Презентація Apple Arcade – дивіться відео

Дата виходу та ціна. Реліз Apple Arcade відбудеться восени (ймовірно, у вересні разом з iOS 13). Сервіс буде доступний в більш ніж 150 країнах по всьому світу. Вартість передплати оголосять пізніше.

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