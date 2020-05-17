Ілон Маск спробував пояснити авторці "Гаррі Поттера", що таке біткоїн

Глава американської компанії SpaceX Ілон Маск долучився до обговорення, яке в твіттері розпочала британська письменниця Джоан Роулінг. Зокрема авторка книг про Гаррі Поттера зізналася, що не розуміє, як працюють біткоїни.

Роулінг опублікувала пост, в якому попросила читачів у твіттері пояснити їй, що таке криптовалюта. Твіт отримав понад 1000 відповідей за менше, ніж 2 години.

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Чимало людей намагалися описати як переваги, так і недоліки криптовалюти. Зокрема, Роулінг теж активно коментувала деякі твіти користувачів.

Дехто намагався жартома пояснити, що таке біткоїни на прикладі творів про "Гаррі Поттера". "Пам'ятаєте, як Доббі став вільний, коли отримав шкарпетку? Біткоїн – це ця шкарпетка", – написав один з твіттер-підписників Роулінг.

Remember when Dobby was freed by a sock? Bitcoin is that sock. — Steven (@Dogetoshi) May 15, 2020

Згодом британська письменниця відзначила, що так нічого й не зрозуміла про криптовалюту.

"Мені люди зараз пояснюють біткоїн, і якщо чесно, це ла-ла-ла колекціонування (Мій маленький поні?), ла-ла-ла комп'ютери (маю такий), ла-ла-ла крипто (звучить лячно), ла-ла-ла розуміти ризик (я не розумію)", – прокоментувала Джоан Роулінг.

Коментар Ілона Маска

На цей пост відреагував американський підприємець Ілон Маск. За його словами, банки зараз намагаються врятувати свої країни від пандемії COVID-19, і масштабно випускають валюту, але це зменшує довіру до традиційних грошей. Зокрема, саме через це підвищуються шанси криптовалюти.

Pretty much, although massive currency issuance by govt central banks is making Bitcoin Internet money look solid by comparison — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2020

Що таке криптовалюта