Ілон Маск спробував пояснити авторці "Гаррі Поттера", що таке біткоїн
Глава американської компанії SpaceX Ілон Маск долучився до обговорення, яке в твіттері розпочала британська письменниця Джоан Роулінг. Зокрема авторка книг про Гаррі Поттера зізналася, що не розуміє, як працюють біткоїни.
Роулінг опублікувала пост, в якому попросила читачів у твіттері пояснити їй, що таке криптовалюта. Твіт отримав понад 1000 відповідей за менше, ніж 2 години.
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Чимало людей намагалися описати як переваги, так і недоліки криптовалюти. Зокрема, Роулінг теж активно коментувала деякі твіти користувачів.
Дехто намагався жартома пояснити, що таке біткоїни на прикладі творів про "Гаррі Поттера". "Пам'ятаєте, як Доббі став вільний, коли отримав шкарпетку? Біткоїн – це ця шкарпетка", – написав один з твіттер-підписників Роулінг.
Згодом британська письменниця відзначила, що так нічого й не зрозуміла про криптовалюту.
"Мені люди зараз пояснюють біткоїн, і якщо чесно, це ла-ла-ла колекціонування (Мій маленький поні?), ла-ла-ла комп'ютери (маю такий), ла-ла-ла крипто (звучить лячно), ла-ла-ла розуміти ризик (я не розумію)", – прокоментувала Джоан Роулінг.
Коментар Ілона Маска
На цей пост відреагував американський підприємець Ілон Маск. За його словами, банки зараз намагаються врятувати свої країни від пандемії COVID-19, і масштабно випускають валюту, але це зменшує довіру до традиційних грошей. Зокрема, саме через це підвищуються шанси криптовалюти.
Що таке криптовалюта
- Це один із видів цифрової валюти. Фізично її не існує, в мережі створюються спеціальні реєстри, в яких фіксується, хто з користувачів має скільки криптовалюти і куди її переводить. Від звичайних грошей вона відрізняється тим, що реєстри зберігаються не централізовано в банках і платіжних системах, а одночасно на всіх комп'ютерах користувачів(майнерів), які встановили собі спеціальне програмне забезпечення.
- Крім того, криптовалютний рахунок неможливо заблокувати. Всі транзакції розміщені в загальному доступі, однак імена користувачів не розголошуються.
- Особливістю криптовалюти є відсутність будь-якого внутрішнього чи зовнішнього адміністратора. Тому на сьогодні в Україні банки, податкові, судові чи інші державні органи не можуть впливати на транзакції майнерів.