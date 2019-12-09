Ілон Маск назвав дату виходу першого електричного квадроцикла – Tesla Cyberquad

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Tesla Cyberquad: дата виходу / Фото з вільних джерел

Хоча квадроцикл Tesla із електродвигуном і представили разом із футуристичним пікапом Cybertruck, компанія не оголосила про дату релізу незвичайної новинки під час презентації. Однак в своєму Twitter Ілон Маск розповів про терміни релізу Cyberquad та натякнув на подальший розвиток лінійки.

Бізнесмен як і раніше не розкриває технічних характеристик майбутньої новинки, але вже поділився датою випуску Tesla Cyberquad.

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Дата виходу квадроцикла

За його словами, квадроцикл дебютує в кінці 2021 року одночасно з першими моделями пікапа. Раніше стало відомо, що новинка буде поміщатися в кузові Cybertruck і зможе заряджатися від його акумуляторів через інтегровану розетку.

Ми плануємо випустити його в один час з пікапом. Двомісний електричний квадроцикл, розроблений для використання в зв'язці з Cybertruck – це буде забавно!
– заявив Ілон Маск.

Він також додав, що "буде круто" мати в якості опції позашляховий електромотоцикл, але пізніше спростував свою заяву, повідомивши, що Tesla ніколи не буде випускати нічого подібного для доріг загального користування.


Tesla Cyberquad

За словами підприємця, він сам ледь не загинув під вантажівкою, катаючись у віці 17 років і вважає електричні мотоцикли занадто небезпечними.

Ціна та детальні характеристики

Ціна і специфікації Tesla Cyberquad виробником ще не оголошені.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект Ілон Маск Tesla
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