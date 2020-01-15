24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

В Instagram з'явиться можливість ставити історії на паузу: деталі

130 Читать новость на русском
Instagram тестує нову функцію / Unsplash

Розробники Instagram часто додають нові функції в додаток. Однією з цікавих нових функцій, над якою працює компанія Facebook, є можливість призупинення історій.

Що відомо про функцію

До теми: Як ввімкнути темну тему Instagram для iOS

Як тільки ця функція стане доступною для широкого загалу, користувачі зможуть призупинити історію. Це буде корисно для тих, хто хоче дивитися історії Instagram протягом більш тривалого періоду часу. Крім того, користувачі зможуть призупиняти історії на стільки, скільки захочуть.

Як це працює

Для того, аби поставити історію на паузу достатньо буде натиснути на історію та потримати протягом секунди. Після цього історія зупиниться і ви зможете, приміром, прочитати текст, який міститься на відео або фото.

Зауважимо, ті, хто використовує WhatsApp, вже знайомі з цією функцією. Зупинити історію в додатку можна дотримуючись такого ж принципу.

Дата запуску

Читайте також: Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція

Наразі функція проходить тестування та доступна обмеженій кількості користувачів. Про дату появи нової можливості наразі нічого не повідомляється.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Гороскоп на 15 січня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
10400
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Додатки Соцмережі Instagram
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
14 січня 19:35 Що таке LinkedIn: як створити профіль, щоб зацікавити роботодавця
Ірина Полицька 277
14 січня 09:07 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 8626
13 січня 21:25 9 дивних продуктів Xiaomi, про які ви могли не знати
Назар Токар 2388
10 січня 21:02 Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть
Назар Токар 1326
7 січня 22:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 27119
Новини
Більше новин
Залиште відгук