В Instagram з'явиться можливість ставити історії на паузу: деталі

Розробники Instagram часто додають нові функції в додаток. Однією з цікавих нових функцій, над якою працює компанія Facebook, є можливість призупинення історій.

Що відомо про функцію

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Як тільки ця функція стане доступною для широкого загалу, користувачі зможуть призупинити історію. Це буде корисно для тих, хто хоче дивитися історії Instagram протягом більш тривалого періоду часу. Крім того, користувачі зможуть призупиняти історії на стільки, скільки захочуть.

Як це працює

Для того, аби поставити історію на паузу достатньо буде натиснути на історію та потримати протягом секунди. Після цього історія зупиниться і ви зможете, приміром, прочитати текст, який міститься на відео або фото.

I don’t mean pausing it just by holding a the tap on the screen. I mean tapping it for like a second, and the Story viewer will still pause after you let go your finger — Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 14, 2020

Зауважимо, ті, хто використовує WhatsApp, вже знайомі з цією функцією. Зупинити історію в додатку можна дотримуючись такого ж принципу.

Дата запуску

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Наразі функція проходить тестування та доступна обмеженій кількості користувачів. Про дату появи нової можливості наразі нічого не повідомляється.

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