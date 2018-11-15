Intel позмагається за ринок 5G-смартфонів

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Intel позмагається за ринок 5G-смартфонів
Intel позмагається за ринок 5G-смартфонів / CNBC

Компанія Intel готує до випуску 5G-модем XMM 8160, який призначений для швидкісного підключення до мобільної мережі. Новинка зможе конкурувати із подібними рішеннями від Samsung та Qualcomm, а також використовуватиметься навіть в комп'ютерах.

Про це повідомляє 4PDA.

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Особливістю пристрою стала підтримка проміжного стандарту 5G New Radio, що дозволяє розгорнути мережі нового покоління на базі вже встановлених LTE-передавачів. Це дозволяє операторам здійснити перехід на швидкісний мобільний інтернет без заміни наявного обладнання.

Intel XMM 8160
Розміри модема Intel XMM 8160 в порівнянні з монетою

Крім того, модем зберігає зворотну сумісність зі звичними 4G, 3G і 2G, що дозволить користувачеві залишатися онлайн і при відсутності швидкого з'єднання.

У міру ж переходу на автономний стандарт 5G міняти смартфон не доведеться – модем просто перемкнеться на нові частоти, включаючи спектр міліметрових хвиль і смуги FDD і TDD з частотою мовлення від 600 МГц до 6 ГГц.

Intel XMM 8160
Характеристики модема Intel XMM 8160

Передбачається, що постачання нового модему почнуться не раніше другої половини 2019 року, а перші пристрої, обладнані XMM 8160, з'являться у продажі не раніше 2020 року. З чуток, Apple вже розглядає новинку в якості модуля зв'язку майбутніх iPhone.

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Теги: Техно Смартфони Intel
Джерело: Техно
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