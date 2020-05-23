iPhone продовжує шпигувати за користувачами через Siri

Експідрядник компанії Apple Тома ле Боннек виступив з публічною заявою, в якій звинуватив компанію в тому, що вона не понесла жодних покарань за незаконне прослуховування власників iPhone. Він також наголосив, що голосовий помічник Siri продовжує записувати запити користувачів.

За словами ле Боннека, Apple продовжує ігнорувати і порушувати фундаментальні права користувачів та незаконно збирає величезні обсяги даних, повідомляє видання The Register.

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Він зазначив, що надзвичайно стурбований тим, що у Євросоюзі практично всі технологічні компанії прослуховують громадян, хоча в ЄС прийнятий один із найсуворіших законів щодо захисту даних у світі.

Прийняти закон недостатньо: його потрібно застосовувати щодо порушників конфіденційності,

– написав експідрядник Apple.

Що відомо про шпигунство Apple

У липні 2019 року ле Боннек, тоді побажав залишитися анонімним, розповів The Guardian про те, що Apple наймала співробітників, які прослуховували розмови користувачів iPhone з голосовим помічником. метою для цього, нібито було поліпшення якості роботи Siri.

В ході цих прослуховувань компанія отримала конфіденційні медичні дані, відомості про збут і продаж наркотиків, а також аудіозаписи, зроблені в моменти, коли власники смартфонів займалися сексом.

Пізніше з'ясувалося, що в політиці приватності компанії дійсно, хоч і туманно, але описувалося, що Apple може записувати розмови з Siri для поліпшення якості роботи помічника, проте компанія не повідомляла користувачам, що їхні запити будуть слухати і обробляти живі співробітники, а не штучний інтелект.

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Ле Боннек заявив, що компанія "діє в "сірій зоні" як закону, так і моралі" вже протягом кількох років. Apple підтвердила, що практика прослуховування розмов з Siri має місце, проте частка запитів, які потрапляють до співробітників, вельми невелика – менше ніж 1%. В результаті скандалу компанія вирішила призупинити програму контролю якості Siri живими людьми.