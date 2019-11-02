Кадри дня: фотограф розбирає ґаджети і робить дивовижні знімки

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Фотограф розбирає ґаджети і робить дивовижні знімки
Фотограф розбирає ґаджети і робить дивовижні знімки / theverge.com

Новозеландський фотограф Річард Перрі створив оригінальну серію знімків. Вона отримала назву «Буде потрібна збірка». На фото ми бачимо розібрані девайси в неймовірно красивій формі.

Як пише The Verge, фотограф сам розбирав ґаджети, які згодом фотографував. Перрі розбирав девайси до найменшого гвинтика, далі все ретельно вимивав. Після цього від робив окремі знімки на різних етапах та у фотошопі складав пошарово.

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фотограф розбирає ґаджети і робить дивовижні знімки

Один знімок фотограф створював 15 годин

Це дуже кропітка робота – на одне фото він витрачав 15 годин. Під "гарячу руку" митця потрапили як сучасні девайси, так і консолі старого зразка.

фотограф розбирає ґаджети і робить дивовижні знімки

На знімках: старі консолі і нові девайси  

"Сучасні ґаджети жахливі в роботі. Там набагато більше клею або якихось пластикових затискачів, які не можна зняти, не пошкодивши щось ще інше. А старі консолі – це пісня. Все закріплено болтами, у кожного компонента є деяка свобода в корпусі, розбирати їх легко і приємно", – каже фотограф.

фотограф розбирає ґаджети і робить дивовижні знімки

Вже гоготова ціла колекція 

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Теги: Новини Техно Техно Ігри
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