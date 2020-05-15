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Камера OnePlus 8 Pro може бачити крізь предмети: відео

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Нова функція камери OnePlus 8
Нова функція камери OnePlus 8 / Скріншот

Користувачі смартфона OnePlus 8 Pro виявили, що камера їхнього пристрою може просвічувати тонкий пластик. Щось схоже може відбуватися із одягом.

Як показують користувачі у соцмережах, потрібно лише запустити програму камери та перейти на фотохромний фільтр, що фіксує інфрачервоне випромінювання.

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Цю несподівану властивість камери помітив і популярний техноблогер з Латвії Бен Гескін. Він протестував камеру на контролерах для VR-шолома Oculus Quest і приставці Apple TV.

Ця функція працює навіть з одягом. Так, журналісти видання AndroidPIT змогли розгледіти під футболкою записку.

Цікаво, що ця технологія не є чимось особливим. Камери для біометричної аутентифікації працюють за схожим принципом.

Що відомо про камери OnePlus 8 Pro

Модуль камери OnePlus 8 Pro складається із 4 датчиків:

  • Головний 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX689 з оптичною системою стабілізації зображення.
  • 48-мегапіксельний надширококутний модуль Sony IMX586 (кут огляду 120 градусів).
  • Телефото модуль на 8 Мп з оптичною системою стабілізації зображення (3-кратне гібридне збільшення і 30-кратне цифрове збільшення.
  • 5-мегапіксельний модуль Color Filter Camera для фільтрів і світлових ефектів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно OnePlus Техно Смартфони
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