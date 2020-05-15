Камера OnePlus 8 Pro може бачити крізь предмети: відео

Користувачі смартфона OnePlus 8 Pro виявили, що камера їхнього пристрою може просвічувати тонкий пластик. Щось схоже може відбуватися із одягом.

Як показують користувачі у соцмережах, потрібно лише запустити програму камери та перейти на фотохромний фільтр, що фіксує інфрачервоне випромінювання.

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Цю несподівану властивість камери помітив і популярний техноблогер з Латвії Бен Гескін. Він протестував камеру на контролерах для VR-шолома Oculus Quest і приставці Apple TV.

#OnePlus8Pro Color Filter camera can see through some plastic objects



Here I tried Oculus Quest controllers pic.twitter.com/z9j4hlkioB — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

One of the best examples #OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

Ця функція працює навіть з одягом. Так, журналісти видання AndroidPIT змогли розгледіти під футболкою записку.

Цікаво, що ця технологія не є чимось особливим. Камери для біометричної аутентифікації працюють за схожим принципом.

OnePlus 8 Pro Can See through Clothes



Image - AndroidPit pic.twitter.com/qCTmcX7OfF — TechDroider (@techdroider) May 14, 2020