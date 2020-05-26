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Кіберспортсмен зіграв на гігантській клавіатурі – кумедне відео

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Навіть така клавіатура не завадила йому виграти
Навіть така клавіатура не завадила йому виграти / Скріншот

Професійний гравець у гру StarCraft Лі Larva Хонг Г'ю вирішив урізноманітнити процес, "озброївшись" велетенською клавіатурою. Цікаво, це йому не сильно нашкодило і він навіть зумів виграти один з матчів.

Вправна гра Хонга Г'ю вже оприлюднена на Youtube.

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Деталі

Клавіатуру геймер обрав дійсно гігантську – її довжина склала 2 метри. Апарат займає практично весь стіл. Щоправда, самостійно справитись йому таки не вийшло. З натисканням клавіш Ctrl і Shift йому допомагала дівчина.

Гра у StarCraft на велетенській клавіатурі: відео

При цьому клавіші виявились настільки великими, що кіберспортсмену доводилося буквально бити по них. Коли Хонг Г'ю намагався виконати швидкі комбінації, це виглядало особливо кумедно, адже при цьому він використовував обидві руки.

До речі, це не перші витівки гравця. Наприклад, у 2017 році на змаганні Zotac Cup Masters Showmatch Хонг Г'ю натискав на клавіші ногою, а також прикидався сплячим в прямому ефірі.

Що таке StarCraft?Це науково-фантастична стратегія в реальному часі, яку випустила компанія Blizzard Entertainment. Експерти називають StarCraft найкращою та найбільш важливою відеогрою всіх часів. Загалом, гра є однією з найбільш продаваних ігор для ПК.

Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Ігри
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